A casi dos semanas del fallecimiento de Mary Jo Campbell, madre de Kris Jenner, a los 91 años, se dio a conocer la causa de su muerte.

De acuerdo con el certificado de defunción, obtenido por Us Weekly, la empresaria sufrió un paro cardiorrespiratorio agudo. Además, padecía insuficiencia respiratoria aguda y cáncer de pulmón metastásico, enfermedades que influyeron en el deceso.

MJ, como era conocida por familiares y seguidores, fue incinerada el 23 de julio.

Mary Jo Campbell ganó popularidad entre los seguidores de la familia Kardashian-Jenner por sus apariciones en los realities "Keeping Up with the Kardashians" y "The Kardashians". Como empresaria fue propietaria de la boutique infantil Shannon & Co., en San Diego, donde incluso llegó a emplear a su nieta Kim Kardashian.

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Kris Jenner recuerda el cumpleaños de su madre

Durante el fin de semana pasado, Kris Jenner compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de Mary Jo para recordar el que habría sido su cumpleaños.

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“Feliz cumpleaños hasta el cielo, mamá. Te quiero”, escribió.

En una de las imágenes, Mary Jo aparece sonriendo a la cámara con un elegante vestido estampado con flores de gran tamaño, diseño que incluso inspiró el pastel de uno de sus cumpleaños, decorado también con rosas.

Otras fotografías muestran a la familia reunida para celebrar la ocasión, con la presencia de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie.

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Jenner ya había compartido anteriormente los valores que su madre le inculcó, entre ellos amar profundamente a la familia, ser amable y estar presente para las personas que amas.

“Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada enseñanza que compartiste y por cada momento en el que nos amaste de una forma tan inmensa. Voy a extrañar nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa y tu risa. Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo al saber que un amor como el tuyo nunca desaparece por completo”, escribió en redes sociales para despedirse de su madre.

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