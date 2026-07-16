MJ, madre de Kris Jenner, y abuela de las hermanas Kardashian y Jenner falleció, como dio a conocer su hija, a través de Instagram. En un sentido mensaje, la mánager de la familia habló del gran orgullo que invade su pecho por haber sido hija de una mujer que le enseñó los buenos valores de la vida.

Sin explicar cuál fue el motivo del deceso, Kris informó a la comunidad de internet que su madre, Mary Jo, mejor conocida como "MJ" trascendió hoy, 16 de julio.

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ, no hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós".

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En el mensaje, donde Kris rindó tributo a su progenitora, destacó el gran espíritu con el que se condujo a lo largo de su vida, el cual se convrtió un legado no sólo para la matriarca de la familia, sino para sus hijas Kourtney, Kim, Khloe, Kendall y Kylie, así como a su único hijo varón, Rob y, en los últimos años, a sus 13 nietos.

"Mi mamá era el corazón de nuestra familia, me enseñó todo lo que realmente importa: amar a la familia con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amamos y nunca dar por sentado un solo momento juntos, nos enseñó que la familia lo es todo, nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos", ahondó.

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Jenner habló de las dificultades que atravesará durante su duelo pues, con MJ, mantenía una relación muy cercana, de comunicación diaria y visitas frecuentes, como quedó plasmado en los dos realitys que se han emitido de la familia "Keeping up with the Kardashians" y "The Kardashians".

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"Extrañaré nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa, tu risa… Tengo el corazón destrozado… gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida… Te amo por siempre, mamá".

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No perdió de vista que, gracias a su madre, se convirtió en una mujer de bien, siempre motivada a ser un reflejo de las enseñanzas que su madre le dio, desde su más tierna infancia hasta la madurez.

"Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en cada uno de nosotros, no hay parte de mí que no esté marcada por ti y, si he hecho algo bien en este mundo, es porque he dedicado mi vida a vivir de una manera que te enorgulleciera".

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