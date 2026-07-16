Nación | 16-07-26 | 14:03 |

Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Apatzingán, en la localidad de Acahuato a Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias "El Doctor", supuesto operador de “”.

De acuerdo al al momento de su captura portaba una playera gris, bermuda azul oscuro y tenis color naranja.

En la descripción lo señalan de 1.75 metros de estatura, complexión media, tez morena, con cabello y barba negra.

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Ortiz Ávalos era buscado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, y se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

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