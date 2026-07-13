Con una inversión de 42 mil 713 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán impulsa un programa de ampliación y modernización de la red carretera estatal con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad de la entidad, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que se trata de uno de los proyectos de infraestructura carretera más importantes en la historia del estado, tanto por el monto de los recursos destinados por el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como por el impacto que tendrá en la movilidad y el desarrollo regional.

Ramírez Bedolla explicó que estas obras forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia impulsada en coordinación con la Federación que contempla la ampliación de autopistas, la modernización de tramos carreteros y la construcción de nuevas vialidades.

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"En coordinación con la Federación buscamos consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente para impulsar el desarrollo regional, facilitar el traslado de turistas y mercancías, además de fortalecer la conexión del puerto de Lázaro Cárdenas con el centro y occidente del país", señaló.

Detalló que actualmente avanzan las obras de ampliación de la autopista Siglo XXI y de corredores estratégicos como Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, que en conjunto representan una inversión superior a 12 mil millones de pesos.

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Asimismo, informó que se desarrollan nuevos proyectos como el ramal de acceso a Uruapan, la Autopista de la Agroexportación, que conectará Uruapan con Zamora, y el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, con el propósito de fortalecer la movilidad y la logística en distintas regiones del estado.

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El gobernador precisó que la ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia registra un avance del 26 por ciento. La obra contempla una inversión de 7 mil 49 millones de pesos para modernizar 67 kilómetros, construir 50 estructuras, siete puentes y cinco entronques, con fecha estimada de conclusión en agosto de 2027.

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En tanto, la primera etapa del tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, de 146 kilómetros, presenta un avance del 6 por ciento. En esta obra se invierten 16 mil millones de pesos y se prevé que concluya en septiembre de 2029, añadió el mandatario.

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