La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció las nuevas declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reiteró que no tenía pruebas de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvieran nexos con grupos criminales.

“Él dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía ningún tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador, a algún grupo delincuencial”, mencionó.

Durante la conferencia matutina de este lunes 13 de julio, la Mandataria federal precisó que todavía hay contradicciones sobre la participación de agencias estadounidenses en el operativo que llevó a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán Loera el 25 de julio de 2024. Esto, luego de que el medio de comunicación Pie de Nota dio a conocer que el avión en el que los narcotraficantes fueron trasladados a Estados Unidos se exhibió en una feria en Nuevo México y fue donado por el FBI.

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“El caso del avión que lleva estos dos delincuentes a Estados Unidos tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI.

“Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando y por eso la Fiscalía está en este proceso. Pero es muy interesante lo que él (Ken Salazar) dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno”, expresó esta mañana.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las declaraciones del diplomático en el programa Esta Semana, de N+Univision con la periodista Ilia Calderón. Ken Salazar leyó un fragmento de su libro “Borderlands. My fight for a inclusive America”, en donde da su versión de las horas que pasaron después de la captura de Zambada García.

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“Es importante que todos escuchen esta entrevista porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del ‘narcogobierno’, como dicen. El ex embajador claramente está diciendo que no tenía conocimiento (...) Pero es interesante la entrevista del ex embajador”, indicó.

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En entrevista, Ken Salazar aseguró que al menos cuatro veces intentó comunicarse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la detención en territorio estadounidense del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

Salazar narró que ofreció a AMLO y al entonces fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, que enviaran a un equipo para inspeccionar la aeronave que transportó a Zambada García de México a los Estados Unidos. Dijo que autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron el avión. “Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero, aun así, de AMLO sólo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal”, expresó.

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La semana pasada, el gobierno federal presentó una línea del tiempo sobre la captura de ambos narcotraficantes, las versiones entre autoridades de Estados Unidos y los resultados en materia de seguridad en Sinaloa, pues la detención llevó a la entidad a enfrentamientos de integrantes del Cártel de Sinaloa.

El 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si Ken Salazar mintió sobre la captura y detención de El Mayo y recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre el caso de “El Mayo”, y la respuesta del entonces embajador “fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos”.

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