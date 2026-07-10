Pátzcuaro, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) anunció la siembra de 2.5 millones de arbolitos en la cuenca del Lago de Pátzcuaro para rescatar. proteger y garantizar el futuro de este emblemático e histórico cuerpo de agua.

Dijo que con estos nuevos arbolitos sumarán un total de seis millones de árboles que este 2026 se van a sembrar en esta zona, de acuerdo con la estrategia de conservación y cuidado del lago.

En el arranque de la jornada de reforestación conmemorativa por el Día Nacional del Árbol, el mandatario michoacano explicó que este año serán plantados 2.5 millones de árboles en dicha región, los cuales se sumarán a los 3.5 millones ya plantados, con lo cual se avanza en el cuidado del lago.

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“Michoacán sí puede y está demostrando que es ejemplo nacional e internacional en el cuidado de nuestros bosques”, afirmó Ramírez Bedolla, quien destacó las acciones de las políticas públicas de reforestación y la implementación de tecnologías de vigilancia satelital como es el Guardián Forestal, que han frenado el cambio de uso de suelo ilegal.

En esta temporada se reforestarán 13 millones de árboles, de forma prioritaria en 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y otras cuencas como Río Duero, Cuitzeo y en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

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Asimismo especificó que, a través del programa Biorenace, se esparcirá 60 mil germoesferas con el uso de drones para llegar a las zonas boscosas de difícil acceso.