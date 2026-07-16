Ecatepec, Méx.-Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina, capturaron a dos sujetos de nacionalidad venezolana, quienes fueron señalados por una vecina de intimidarla para exigir pagos por una deuda, por lo que fueron presentados ante el Juzgado Cívico por alteración al orden y luego trasladados a la estación migratoria para resolver su estancia legal en el país

Durante patrullajes de prevención del delito, los oficiales del sector 17 observaron a dos hombres que discutían con una mujer afuera de un domicilio en la sección Lagos de Jardines de Morelos, a quien intimidaban para supuestamente exigir el pago de una deuda, al asegurar que trabajaban como cobranza en una empresa irregular.

La vecina afectada se negó a presentar denuncia ante el Ministerio por temor a represalias de los individuos, por lo que fueron trasladados al Juzgado Cívico de Las Américas por alteración al orden.

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Al revisar la información de los detenidos, Albert Isaac “N” de 20 años y Luis Miguel “N” de 28 años en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se detectó que no contaban con documentos, por lo que fueron trasladados por personal de Fuerza de Tarea Marina, junto con la policía metropolitana, a las instalaciones de la estación migratoria para resolver su estancia legal en el país.

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