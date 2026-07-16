[Publicidad]
La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre el despliegue de una célula de la Policía Auxiliar del Sector 64 Orión en la calle de Niza de la colonia Juárez para evitar la ocupación de comercios informales sobre la banqueta y permitir el tránsito peatonal.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó que estas acciones son para mantener el orden dentro de la demarcación y que los comerciantes están invitados a una mesa de diálogo.
“Es un dispositivo para que dejen de abusar de las calle y para que dejen de cobrar en la vía pública las asociaciones que pertenecen a una diputada de Morena y que tienen completa impunidad para rentar la calle”, afirmó en entrevista a medios de comunicación tras un evento en la sede de la alcaldía.
Lee también IECM inicia procedimiento sancionador contra Víctor Hugo Romo por presunta promoción personalizada; pide retirar propaganda
Refirió que a los ambulantes instalados en la calle de Niza se les invitó a regularizarse, y tras una notificación para desalojar, se retiraron por sus propios medios.
Aseguró que su administración ha tenido más de 150 mesas de trabajo con comerciantes y que ellos tienen las puertas abiertas para entablar un diálogo.
[Publicidad]
En ese sentido, invitó a los ambulantes a acercarse a la bolsa de trabajo de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la alcaldía para conseguir un empleo formal.
Lee también Obras en Chabacano se intensifican por las noches; refuerzan conexión del Metro con el Jardín Flotante sobre Calzada de Tlalpan
“Esta gente les cobra y le dice ´ponte donde quieras´ y no les dan ningún tipo de seguridad social, su seguridad social es llegar a golpear a las autoridades”, acotó.
[Publicidad]
En un comunicado, la alcaldía detalló que durante la intervención, los comerciantes manifestaron contar con autorización de la asociación Pro Diana para instalarse en el lugar.
Agregó que el operativo en este corredor correspondió a reportes de ciudadanos por invasión de las banquetas y que forma parte de una estrategia para recuperar espacios.
Lee también Reciben a “Patotas” con entusiasmo; perrita de tres patas fue adoptada por policías
[Publicidad]
Además, apuntó que en el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que dice: "colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios" constituye una infracción contra el entorno urbano de la ciudad.
Por lo tanto, la demarcación informó que los elementos del Sector 64 Orión permanecerán por tiempo indefinido realizando labores de resguardo para evitar una nueva ocupación de la vialidad.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Vinculan a proceso a "El Kino" acusado de homicidio en Edomex; es hermano de Nancy Gómez, exalcaldesa morenista de Chicoloapan
Estados
Liberan a detenido por desaparición de 3 adolescentes en Jalisco, presuntas víctimas de reclutamiento forzado; Fiscalía buscará imputarlo de nuevo
Universal Deportes
Vozinha revela su única condición para fichar con un club
Estados
Autoridades de Yucatán investigan presunta negligencia médica; hombre muere por paro cardiorrespiratorio tras cirugía
Al día
¿Presentaste el examen de admisión a la UNAM? Así puedes consultar tu resultado
Fútbol
¿Dónde ver Tijuana vs Tigres EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 1 de la Liga MX
Al día
Detienen exgobernador de BC por huachicoleo fiscal
Fútbol
¿Dónde ver Necaxa vs Atlante EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 1 de la Liga MX