La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre el despliegue de una célula de la Policía Auxiliar del Sector 64 Orión en la calle de Niza de la colonia Juárez para evitar la ocupación de comercios informales sobre la banqueta y permitir el tránsito peatonal.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó que estas acciones son para mantener el orden dentro de la demarcación y que los comerciantes están invitados a una mesa de diálogo.

“Es un dispositivo para que dejen de abusar de las calle y para que dejen de cobrar en la vía pública las asociaciones que pertenecen a una diputada de Morena y que tienen completa impunidad para rentar la calle”, afirmó en entrevista a medios de comunicación tras un evento en la sede de la alcaldía.

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Refirió que a los ambulantes instalados en la calle de Niza se les invitó a regularizarse, y tras una notificación para desalojar, se retiraron por sus propios medios.

Aseguró que su administración ha tenido más de 150 mesas de trabajo con comerciantes y que ellos tienen las puertas abiertas para entablar un diálogo.

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En ese sentido, invitó a los ambulantes a acercarse a la bolsa de trabajo de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la alcaldía para conseguir un empleo formal.

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“Esta gente les cobra y le dice ´ponte donde quieras´ y no les dan ningún tipo de seguridad social, su seguridad social es llegar a golpear a las autoridades”, acotó.

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En un comunicado, la alcaldía detalló que durante la intervención, los comerciantes manifestaron contar con autorización de la asociación Pro Diana para instalarse en el lugar.

Agregó que el operativo en este corredor correspondió a reportes de ciudadanos por invasión de las banquetas y que forma parte de una estrategia para recuperar espacios.

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Además, apuntó que en el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que dice: "colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios" constituye una infracción contra el entorno urbano de la ciudad.

Por lo tanto, la demarcación informó que los elementos del Sector 64 Orión permanecerán por tiempo indefinido realizando labores de resguardo para evitar una nueva ocupación de la vialidad.

Nuestros compañeros resguardan la calle de Niza, porque Pro Diana AC, liderada por una diputada de Morena, no entiende que no son sus calles y que no puede cobrarle a la gente para beneficio personal apropiándose del espacio público.



Gracias Oriones. pic.twitter.com/sEshhBspzn — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 16, 2026

LL