La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la construcción de nueve tanques tormeta para evitar inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, concluirá el próximo 14 de agosto.

Este jueves, la mandataria encabezó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura hidráulica que están en construcción en la zona urbana Ejidal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, para evitar inundaciones y afectaciones como las que vivieron los habitantes de la alcaldía el año pasado.

Tras recorrer dos de estas obras, en la Calzada Ignacio Zaragoza, la mandataria capitalina aseveró que en total se trabaja en 54 obras de drenaje para las que se destinó una inversión de mil 500 millones de pesos, en beneficio de los habitantes de esta demarcación.

Transformamos la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México con una inversión histórica y obras únicas en el país.



Con la construcción de nueve tanques tormenta subterráneos fortalecemos la infraestructura hidráulica para reducir las inundaciones que durante años han… pic.twitter.com/M1MaOmSHzy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 16, 2026

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“Se están invirtiendo mil 800 millones de pesos en distintas obras para Iztapalapa. Es muy importante decir, que mil 500 son para drenaje, y lo demás es para la gestión del agua”, dijo.

Brugada Molina recordó que el año pasado —uno de los más intensos en cuestión de lluvia— Iztapalapa tuvo “muchos puntos de inundación” que afectaron diversas colonias entre las que enlistó Ejército de Oriente, Balvanera, el pueblo de Santa María Aztahuacán, Vicente Guerrero, Ermita Zaragoza y La Colmena, entre otras.

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“Hoy todavía no podemos cantar victoria, porque no termina la época de lluvias, se han inundado algunas zonas, pero no del tamaño como el año pasado, así que están funcionando las infraestructuras de emergencia y algunas obras que ya concluyeron antes de esta temporada”, aseveró.

La mandataria capitalina aseveró que en total se trabaja en 54 obras de drenaje. Foto: Captura de pantalla de X (@ClaraBrugadaM)

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Particularmente, en la Calzada Ignacio Zaragoza, explicó que actualmente están en construcción nueve tanques tormenta debajo de la vialidad para almacenar el agua de lluvia, con capacidad de 4 millones de litros; la obra estará concluida el próximo 14 de agosto, dijo.

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“Son como grandes esponjas, gigantescos pulmones hidráulicos que nos ayudan a contener la lluvia cuando cae de forma intensa, esa es la función que tienen estos tanques, reciben las lluvias llamadas atípicas y después las desalojan de manera ordenada”, indicó.

vr/cr