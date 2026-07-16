Teotihuacán, Méx. – Durante la madrugada de este jueves se registró un incendio en una fábrica dedicada al almacenamiento de dulces, ubicada en el municipio de Teotihuacán, en el que un bombero resultó lesionado.

El siniestro ocurrió en el inmueble ubicado en el Camino Viejo a San Juan Teotihuacán, kilómetro 4.5, en la colonia Santiago Zacualuca.

El fuego afectó aproximadamente 500 metros cuadrados de una nave industrial de mil 500 metros cuadrados, que carece de razón social visible.

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De acuerdo con reportes de los cuerpos de emergencia, hasta el momento no se reportan personas evacuadas ni fallecidas.

El único lesionado es un elemento de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCyB) de Teotihuacán, quien resultó herido mientras combatía el incendio y fue trasladado al Hospital General de Axapusco para su valoración y tratamiento.

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Personal de Protección Civil y Bomberos mantiene labores de remoción de escombros y enfriamiento en la zona afectada.

La UMPCyB Teotihuacán se encuentra a cargo de las operaciones y espera la llegada de maquinaria pesada para agilizar los trabajos.

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Al lugar acudieron como apoyo elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos (CGPCyGIR), bomberos de Teotihuacán, Tecámac y Acolman, así como de la Policía Estatal y Seguridad Pública de Teotihuacán.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio en la planta de almacenamiento de dulces.

mahc/LL