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Bombardeos aéreos de Estados Unidos golpearon la noche del jueves al viernes un aeropuerto y dos puentes situados en el sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, informaron medios estatales iraníes.
La televisión estatal Irib informó que "al menos un proyectil del enemigo estadounidense" impactó contra el aeropuerto de Iranshahr, en el sureste de Irán.
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desa/rmlgv
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