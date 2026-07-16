Washington.— Estados Unidos reimplantó el bloqueo naval a Irán e intensificó ayer su campaña de ataques aéreos en represalia por los ataques de Teherán contra buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. Los bombardeos estadounidenses alcanzaron un cuartel del ejército iraní, causando la muerte de al menos siete soldados e hiriendo a cientos de personas en todo el país, según informaron funcionarios iraníes.

Los días de ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán en todo Medio Oriente, junto con las renovadas amenazas a la vía marítima crucial para el suministro energético mundial, han hecho añicos el acuerdo provisional para poner fin al conflicto, y la región podría volver a sumirse en una guerra total.

los ataques, que comenzaron a las 19H00 GMT, “tienen como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central de EU en una publicación en X.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que Irán estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumplía con los términos del acuerdo provisional, y la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní amenazó con detener todas las exportaciones de energía desde Medio Oriente debido al bloqueo. “La exportación de petróleo y gas de la región será para todos o para nadie”, declaró la Guardia Revolucionaria. Después de que Estados Unidos lanzara su tercera oleada de ataques en 24 horas, Trump dijo que Irán estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles.

“No les gusta lo que estamos haciendo y quieren llegar a un acuerdo. Ya veremos si llegamos a un acuerdo con ellos o si simplemente damos por terminado el asunto”, dijo en una cumbre de defensa en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Pennsylvania.

Trump también anunció que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que, según afirmó, fue detenida “injustamente” en diciembre de 2024.

[Publicidad]

Las autoridades iraníes colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”, según un video de AFPTV.

El Comando Central también informó que avistó al petrolero Belma, con bandera de Curazao, navegando hacia la isla de Kharg y que, después de que el barco “ignorara múltiples advertencias”, un avión estadounidense inutilizó el buque mercante disparando misiles Hellfire contra la chimenea del barco. Además del Belma, ahora fuera de servicio, el ejército estadounidense dijo que también tuvo que hablar con otros dos buques comerciales, pero estos acataron sus instrucciones de alejarse.

Durante la primera fase del bloqueo, el ejército estadounidense inutilizó al menos ocho buques mercantes, incluyendo un ataque en el que murieron tres marineros.

[Publicidad]

Entre los objetivos militares estadounidenses esta semana se encontraba la isla de Greater Tunb, considerada un punto estratégico en el estrecho de Ormuz. El Comando Central afirmó que el ataque tuvo como objetivo emplazamientos de defensa y misiles iraníes. Irán tomó el control de tres islas —Abu Musa, Gran Tunb y Pequeña Tunb— de lo que se convertiría en los Emiratos Árabes Unidos en 1971.

El ejército estadounidense afirmó que su campaña de bombardeos alcanzó objetivos a lo largo de la costa sur de Irán, en Bandar Abbas, Khormuj, Ahvaz, Qeshm, Bushehr y Kuh-e Stak.

Más de 35 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en los ataques aéreos estadounidenses en los últimos días, declaró Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud iraní. Al menos 72 personas se encuentran hospitalizadas, añadió.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.