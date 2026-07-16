Tres personas resultaron lesionadas durante un ataque a balazos registrado la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Jesús Carranza y Matamoros, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas y posteriormente escaparon.

Los lesionados son un hombre, una mujer de 30 años y una menor de 12 años, quienes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Al momento del auxilio, las víctimas se encontraban conscientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona. Foto: Especial

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona, mientras peritos y agentes de investigación realizaron las primeras diligencias para recabar indicios y dar con los responsables del ataque.

Capturan a adolescente de 14 años

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un adolescente de 14 años, señalado como posible participante en la agresión con disparos de arma de fuego que dejó tres personas lesionadas en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

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La captura se logró tras un cerco virtual realizado con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C2 Centro, que permitió ubicar al menor en el cruce de Toltecas y Fray Bartolomé de las Casas, donde fue interceptado cuando circulaba en una bicicleta eléctrica.

Durante una revisión preventiva, los policías le aseguraron 27 bolsitas con aparente marihuana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado, que determinará su situación jurídica.

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La detención está relacionada con el ataque registrado en el cruce de Jesús Carranza y Matamoros, donde un hombre y una mujer, ambos de 30 años, así como una menor de 12 años, resultaron heridos por impactos de arma de fuego y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los demás probables responsables de la agresión.

vr/cr