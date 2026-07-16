El actor Hal Williams, reconocido por interpretar al oficial "Smitty" Smith en la exitosa serie de televisión de los años 70 "Sanford and Son", falleció a los 91 años, informó su representante.

De acuerdo con su representante, Zna Portlock Houston, el actor murió por causas naturales la mañana del miércoles en su casa ubicada en Rancho Mirage, California. La representante señaló que Williams había enfrentado algunos problemas de salud.

Houston explicó que el actor se había sentido cansado después de regresar de Ohio, donde participó en una reunión para celebrar "Sanford and Son" junto a su antiguo compañero de reparto Howard Platt, quien interpretó al oficial "Hoppy" Hopkins en la serie.

Lenny Kravitz se despidió de Hal Williams, a quien no sólo lo etiquetó como una estrella legendaria de la televisión, sino como un padre, destacó lo bien que lo trató cuando era un niño, y destacó la figura que representó en su vida.

"Descansa en gloria eterna. No solo fuiste un actor legendario, sino también un alma hermosa y cariñosa que me trató con el amor de un padre", se lee.

El cantante recordó vivencias juntos, y agradeció que en tiempos recientes se hayan rencontrado.

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Lenny Kravitz despide con esta amorosa foto a Hal Williams, quien fue para el cantante como un padre.

"Nos conocimos en una obra titulada 'Baker's Dream', donde interpretaste a mi padre y terminamos convirtiéndonos en familia. Con el tiempo, te volviste como un hermano para mi madre y cumpliste ese papel al hacerte presente en mi vida. A menudo pasabas a buscarme a la escuela y luego yo hacía mis tareas en tu apartamento. Me tratabas como a un igual y compartías conmigo tus conocimientos y tu sabiduría. Me siento muy bendecido de que nos hayamos reencontrado en estos últimos años y de haber compartido más tiempo juntos. Te extrañaré muchísimo. Dale un beso a mi mamá de mi parte...".

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¿Quién fue Hal Williams?

El actor comenzó su carrera televisiva en 1972 al obtener el papel del oficial "Smitty" Smith en "Sanford and Son", serie protagonizada por el legendario comediante Redd Foxx, quien dio vida a Fred Sanford, y Demond Wilson, quien interpretó a Lamont, el hijo del personaje principal.

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Un año después, en 1973, Williams consiguió otro papel importante como Harley Foster en la reconocida serie "Los Walton". Más adelante también destacó en la comedia televisiva "227", donde interpretó a Lester Jenkins.

A lo largo de su carrera participó como invitado en numerosas producciones de televisión, entre ellas "That Girl", "The Dick Van Dyke Show", "Cannon", "Police Woman", "Gunsmoke", "Good Times", "Knots Landing", "The Dukes of Hazzard", "Webster", "Hill Street Blues", "Magnum PI", "Night Court" y "LA Law".

Hal Williams también llegó al cine, además de su trabajo en televisión, Hal Williams tuvo presencia en la pantalla grande con participaciones en películas como "Hardcore", "The Rookie", "Percy & Thunder" y "Flight".

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El actor deja un legado de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento, especialmente por sus personajes en series que marcaron una época en la televisión estadounidense.

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