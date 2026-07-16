Al destacar los logros que ha obtenido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la vía del diálogo, como representante legal y legítimo de los trabajadores de la educación, su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, reconoció a los buenos maestros que, “una vez más, comprometidos con sus alumnos, concluyeron el ciclo escolar con profesionalismo y entrega”.

Durante una reunión con la estructura sindical de las Secciones 9 y 10 en la Ciudad de México, Cepeda Salas resaltó que la interlocución permanente del SNTE con el Gobierno Federal y las autoridades educativas ha permitido fortalecer la representación sindical y recuperar espacios de participación en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida laboral del magisterio.

En ese contexto, subrayó el reconocimiento expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la legitimidad y jerarquía institucional del SNTE como titular de las relaciones colectivas de trabajo y único representante legal de las y los trabajadores de la educación.

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El dirigente magisterial destacó que uno de los principales objetivos del Sindicato es contribuir a la construcción de un nuevo mecanismo que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), atendiendo una de las demandas más sentidas del gremio.

Subrayó que en agosto próximo el Gobierno Federal iniciará la consulta nacional para recoger las propuestas del magisterio y construir un modelo más transparente, equitativo y respetuoso de los derechos laborales y profesionales del sector educativo.

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“No tenemos ninguna duda de que, en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, desaparece la nefasta USICAMM”, aseguró.

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Al referirse a los avances alcanzados mencionó que, gracias a la recuperación de la bilateralidad entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública, se han impulsado soluciones en materia de basificación, movilidad laboral, promociones, recategorizaciones, pago de prestaciones y respeto a los derechos adquiridos.

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Sostuvo que además, la consolidación de la basificación como una política permanente y la incorporación, a partir de enero de 2027, del personal contratado mediante nombramientos temporales o por honorarios a los procesos de regularización laboral, brindará mayor certeza y estabilidad a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación.

En materia de derechos laborales y de seguridad social, destacó la recuperación plena de las licencias derivadas de los Acuerdos Presidenciales 754 y 529, por ausencia laboral, justificada por motivos de salud con goce de sueldo íntegro, la creación de permisos de cuidados maternos y paternos, así como para la atención de hijos con cáncer, medidas que fortalecen la protección integral de las familias.

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El dirigente sindical recalcó las oportunidades de profesionalización impulsadas para el magisterio, entre ellas la oferta de posgrados gratuitos en instituciones públicas de Educación Superior y el reconocimiento de la formación continua realizada en los Consejos Técnicos Escolares dentro de los procesos de promoción profesional.

Finalmente, Alfonso Cepeda afirmó que "los derechos se defienden con organización, unidad y diálogo. El SNTE seguirá trabajando para que las maestras y los maestros tengan mejores condiciones laborales, mayores oportunidades de desarrollo profesional y una seguridad social más sólida y justa".

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