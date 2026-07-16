Tras una década de observaciones con algunos de los telescopios más avanzados del mundo, un equipo internacional de científicos, entre ellos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), logró construir un mapa de 100 mil cúmulos estelares en 100 galaxias cercanas, un proyecto que busca reconstruir la historia de la formación de las estrellas en el universo.

La investigadora del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, sede Ensenada, Aída Hortensia Nava Bencheikh, explicó que los cúmulos estelares son grupos de estrellas que nacieron en una misma nube molecular y permanecen unidas por la gravedad, lo que los convierte en una herramienta clave para entender cómo se forman estos cuerpos celestes.

“Al estudiar grandes conjuntos de cúmulos en muchas galaxias podemos encontrar la distribución en edad y masa de cada uno de ellos y tratar de entender la historia que llevó a esas distribuciones”, señaló la física y doctora en Astrofísica.

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Estrellas en nuestra galaxia. Foto: Archivo

La investigación reúne a un centenar de especialistas de México, Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países, quienes analizan una muestra de 100 galaxias ubicadas a unos 30 millones de años luz de distancia, lo que permite observar con detalle los procesos de formación estelar.

Para elaborar el catálogo, el equipo utilizó información recopilada durante 10 años por los telescopios terrestres ALMA y VLT, así como por los observatorios espaciales Hubble y James Webb.

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Los datos obtenidos permitieron identificar 100 mil cúmulos estelares y las nubes moleculares de las que surgieron. Con esta información, los investigadores buscan determinar la ubicación, masa y edad de estos conjuntos y conocer si sus características dependen de la región de la galaxia donde se encuentran.

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Espacio. Foto: Archivo

Alistan segundo catálogo de grupos de estrellas

La científica adelantó que el proyecto apenas se encuentra a la mitad de su desarrollo. Actualmente, el grupo trabaja en un segundo catálogo que incorporará otros 100 mil cúmulos localizados en medio centenar de galaxias adicionales.

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“Vamos a tener una muestra de 200 mil cúmulos estelares dentro de las 100 galaxias”, destacó.

Además de generar conocimiento sobre la evolución de las galaxias, el proyecto se ha convertido en una plataforma de formación para nuevas generaciones de astrónomos. En la colaboración participan estudiantes de maestría y doctorado que desarrollan tesis basadas en los datos obtenidos, así como investigadores posdoctorales y especialistas invitados.

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La información procesada será de acceso público para que científicos de distintas partes del mundo puedan realizar nuevas investigaciones.

Nava Bencheikh resaltó que la participación de la UNAM en esta iniciativa coloca al Instituto de Astronomía entre los grupos que encabezan el estudio de la formación estelar a nivel internacional y abre oportunidades para que estudiantes mexicanos se integren a proyectos científicos de alcance global.

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