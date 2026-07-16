Si estás buscando una forma económica de proteger tu hogar, oficina o negocio, esta oferta de Amazon México puede interesarte. La cámara de vigilancia Tapo TP-Link TC70 tiene un 20% de descuento, por lo que ahora puedes comprarla en tan solo $399.00, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles para reforzar la seguridad de cualquier espacio sin gastar de más.

Gracias a sus funciones inteligentes y a su fácil instalación, este dispositivo se ha convertido en uno de los favoritos entre quienes desean monitorear su casa desde el celular en cualquier momento.

¿Por qué vale la pena comprar la cámara Tapo TP-Link TC70?

La Tapo TC70 es una cámara Wi-Fi para interiores que permite vigilar en tiempo real todo lo que sucede dentro de tu hogar. Su diseño compacto facilita colocarla sobre un mueble, escritorio o incluso montarla en una pared.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Resolución Full HD de 1080p para imágenes más claras y detalladas.

Giro horizontal de 360° y movimiento vertical de 114°, eliminando prácticamente los puntos ciegos.

Visión nocturna con alcance de hasta 9 metros.

Detección de movimiento con notificaciones instantáneas al celular.

Audio bidireccional para escuchar y hablar mediante la aplicación Tapo.

Sirena integrada para disuadir a posibles intrusos.

Compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant.

Almacenamiento mediante tarjeta microSD de hasta 512 GB (se vende por separado).

Conexión Wi-Fi para controlar la cámara desde cualquier lugar.

Una excelente opción por menos de 400 pesos

Encontrar una cámara inteligente con funciones de monitoreo remoto, visión nocturna y seguimiento de movimiento por este precio no es algo común. Con el descuento vigente en Amazon México, la Tapo TC70 se posiciona como una de las mejores alternativas para quienes desean comenzar a crear un sistema de videovigilancia sin realizar una gran inversión.

Además, puedes instalar varias cámaras dentro de la misma aplicación para supervisar diferentes habitaciones desde un solo dispositivo.