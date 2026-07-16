Coacalco, Méx.- El gobierno municipal inauguró el distribuidor vial de Parque Residencial Coacalco, obra que significó una inversión superior a los 200 millones pesos para desahogar la movilidad en su conexión con la Vía José López Portillo.

Germán Reyes, director de obras públicas del municipio de Coacalco, explicó que el proyecto vial fue concluido cuatro meses antes, pues estaba previsto para ser entregado en octubre de este año.

El distribuidor vial consta de dos cuerpos. El cuerpo A es el que baja de Parque Residencial hacia Tultitlán y el cuerpo B llega de Ecatepec sobre la López Portillo, en dirección al fraccionamiento, cada uno de 360 metros y 350 metros lineales, respectivamente.

Son aproximadamente 80 mil personas las que serán beneficiadas con la obra. Foto: Especial

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Son aproximadamente 80 mil personas las que serán beneficiadas con la obra, tanto de Parque Residencial Coacalco como de las colonias de la parte altas agregó el funcionario.

Además, el alcalde de Coacalco, David Sánchez Isidoro, mencionó que el distribuidor vial significó una inversión de alrededor de 220 millones de pesos, misma que fue ejecutada con recursos municipales.

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Y aseguró que antes de que concluya su administración, no dejarán deuda respecto al proyecto vial que fue abierto a la circulación hace 20 días e inaugurado de manera oficial este jueves.

vr/cr