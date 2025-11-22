Más Información

Los líderes del reunidos en la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, adoptaron una declaración conjunta que aboga por la "cooperación multilateral" e incluye resoluciones sobre cambio climático, minerales críticos y el compromiso de trabajar por la paz en conflictos de acuerdo con la Carta de la , pese al rechazo de Argentina y la ausencia de Estados Unidos.

"Nos reunimos en un contexto de creciente competencia e inestabilidad y geoeconómica, intensificación de conflictos y guerras, profundización de la desigualdad, creciente incertidumbre y fragmentación económica mundial. Ante este desafiante entorno político y socioeconómico, reafirmamos nuestra convicción en la cooperación multilateral para abordar colectivamente los desafíos compartidos", subrayaron los líderes en el documento.

Asimismo, los líderes coincidieron en que, "guiados por los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad", trabajarán por "una paz justa, integral y duradera en Sudán, la República Democrática del Congo, el Territorio Palestino Ocupado y Ucrania", así como por poner fin a "otros conflictos y guerras en todo el mundo".

"Solo con la paz lograremos la sostenibilidad y la prosperidad", asevera la declaración.

Líderes y delegados posan para una foto grupal, en el día de apertura de la Cumbre de Líderes del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica, el sábado 22 de noviembre de 2025. Foto: AP
Líderes y delegados posan para una foto grupal, en el día de apertura de la Cumbre de Líderes del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica, el sábado 22 de noviembre de 2025. Foto: AP

Prioridades del G20

La declaración se articula en torno a las cuatro prioridades de la presidencia sudafricana del G20: fortalecer la resiliencia y la respuesta ante desastres; garantizar la sostenibilidad de la deuda en países de bajos ingresos; movilizar financiación para una transición energética justa y aprovechar el potencial de los minerales críticos para promover un crecimiento inclusivo.

El texto incluye múltiples referencias al cambio climático, entre ellas el compromiso firme y el papel de liderazgo del bloque para hacer frente al cambio climático mediante el “fortalecimiento de la aplicación plena y efectiva del Acuerdo de París”, que contempla recortes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el texto recoge la adopción de un marco de minerales críticos del G20, “una hoja de ruta voluntaria y no vinculante” destinada a garantizar que los recursos de minerales críticos se conviertan en un “motor de prosperidad y desarrollo sostenible”, ante la previsión de un aumento de la demanda de estos materiales.

Según detalla la declaración, este marco está diseñado para responder a la “urgente necesidad de cooperación internacional” con el fin de asegurar cadenas de valor de minerales críticos “sostenibles, transparentes, estables y resilientes”.

Los líderes del G20 adoptaron esta declaración al inicio de la primera jornada de la cumbre por una "abrumadora mayoría" de los Estados miembros, según informó la presidencia sudafricana del foro, pese a la ausencia de Estados Unidos de los debates de la cumbre y frente a la negativa de Argentina de firmar el texto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, que acudió a la cita en representación del presidente Javier Milei, explicó ante el plenario que su país "no puede" respaldar la declaración debido a "discrepancias" con el texto acordado.

Quirno reprochó que el texto se centra en una "única dimensión de un territorio específico", en referencia al conflicto israelí-palestino, lo que "pasa por alto el contexto regional más amplio, el reconocimiento internacional de distintas entidades y las causas estructurales de la disputa".

sg

