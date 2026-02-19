Washington.— Los países miembros de la Junta de Paz han prometido 5 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y comprometido “miles” de soldados para la fuerza internacional de estabilización y la policía local con el fin de mantener la seguridad en el devastado territorio, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En su conferencia de prensa, Leavitt confirmó lo que el presidente Donald Trump había dicho el domingo sobre la promesa de los países miembros de la Junta de Paz para destinar 5 mil millones de dólares a los esfuerzos humanitarios y reconstrucción de Gaza, y señaló que se darán más detalles en la reunión inaugural que se realizará este jueves en Washington. Leavitt dijo que líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán a esta primera reunión de la Junta que busca solucionar conflictos mundiales.

“El presidente inaugurará la reunión mañana [hoy] con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia”, señaló Leavitt.

Junta de paz de Trump

La portavoz indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

“Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés”, indicó. Leavitt rechazó dar más detalles sobre la fuerza de estabilización para Gaza, e indicó que la información se dará a conocer este jueves.

Al menos 35 jefes de Estado y de gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudita y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte.

México, Rumania, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, aunque rechazaron ser parte de la Junta.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, viajarán a Washington para participar en la reunión. También confirmaron su asistencia el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet, y de Vietnam, To Lam. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense y en su lugar enviará a su ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El lunes, Trump dijo que la Junta de Paz trabajará con Naciones Unidas “en algunos casos”, y reiteró que la entidad irá “más allá de Gaza” y se centrará en “la paz en todo el mundo”.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

Leavitt calificó este miércoles de “profundamente lamentables” estas críticas. “No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida”, dijo.

“Por supuesto, la administración quiere que todos los invitados a unirse a la Junta de Paz lo hagan, porque, insisto, la Junta supervisa la reconstrucción de un territorio que ha estado plagado de violencia, derramamiento de sangre y pobreza durante demasiado tiempo”, advirtió Leavitt.

La portavoz insistió en que Trump “tiene un plan y una visión muy audaces y ambiciosos para reconstruir Gaza”, algo que ha avanzado, según aseguró, gracias a la Junta.

Esta es una organización legítima con decenas de países miembros de todo el mundo”, defendió la portavoz.