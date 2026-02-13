Después de que en octubre del año pasado un grupo de personas mexicanas regresó a México tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, una nueva misión se organiza a través de la Global Sumud Flotilla.

De acuerdo con la convocatoria, se busca navegar el próximo 29 de marzo para "romper el asedio ilegal", entregar ayuda vital", "poner fin a la complicidad" y "apoyar a la reconstrucción de hogares, escuelas y hospitales ".

La delegación mexicana de la Global Sumud Flotilla abrió la convocatoria a las personas mexicanas que quieran partir por tierra y por mar, sin importar la profesión que desempeñen.

"Los gobiernos han fracasado, el bloqueo persiste. Estamos recuperando el mar para la humanidad.

"En esta nueva misión llevamos desde medicamentos complejos hasta fórmula para bebés. Transportamos directamente a las costas (donde más se los necesita) apenas una fracción de los productos esenciales que necesitan los palestinos", expresaron las y los convocantes.

A quienes tengan interés se les pide enviar su currículum, carta de motivación, contacto de referencia y redes sociales.

