Jasper Jeffers, general estadounidense retirado y designado líder de la recién creada Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza, anunció que Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania se han comprometido a enviar tropas para colaborar en la iniciativa.

Además, Egipto y Jordania, países fronterizos con la Franja de Gaza, han acordado entrenar a la policía y las fuerzas de seguridad.

“Con estos primeros pasos, contribuimos a proporcionar la seguridad que Gaza necesita para un futuro de prosperidad y paz duradera”, afirmó Jeffries.

Indonesia asumirá comandancia adjunta en la fuerza para Gaza, dijo el general.

Detalló que serán 12 mil policías y 20 mil soldados los integrantes de la fuerza de estabilización de Gaza.

El alto representante para Gaza designado por Estados Unidos, Nickolay Mladenov, anunció asimismo el inicio del reclutamiento de una nueva fuerza policial palestina en la Franja de Gaza, destinada a hacerse cargo de la seguridad pos Hamas.

"Hemos iniciado el proceso de reclutamiento de las fuerzas policiales palestinas (...) y en las primeras horas, 2 mil personas ya habían presentado su candidatura para incorporarse" a esta fuerza transitoria, declaró el diplomático búlgaro.

De acuerdo con Ali Shaath, presidente del Comité Nacional para la Administración de Gaza, el objetivo es “restablecer la seguridad mediante una policía civil profesional bajo una sola autoridad... incluyendo la formación y el desarrollo de 5 mil policías de Gaza que se desplegarán en 60 días”.

