Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Intoxicación con fentanilo de menor tras comer tamales fue por medicamentos de uso hospitalario; aclara Fiscalía de Puebla

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Detienen a hombre que usó botarga de sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

“LadyNaucalpan” es detenida tras agresión a ciclista en Polanco; joven enfrenta sanciones administrativas

Los Ángeles, 19 feb.- El presidente de Estados Unidos, , lamentó este jueves la detención de Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, y advirtió que “es muy malo” para la familia real.

Trump habló con la prensa a su arribo al estado de Georgia sobre la detención del y antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años.

“Creo que es una pena. Es muy triste”, dijo el mandatario estadounidense a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado sobre el arresto.

El hermano del rey fue detenido mientras la policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

“Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste”, dijo Trump, que mencionó que Carlos III visitará pronto a EU “El rey es un hombre fantástico”, agregó.

Al ser cuestionado sobre el caso Epstein, el presidente consideró que es “realmente interesante”, porque nadie solía hablar de Epstein cuando estaba vivo, y ahora sí lo hacen.

“Soy yo quien puede hablar de ello porque he sido totalmente exonerado. No hice nada, de hecho, todo lo contrario. Él estaba en mi contra. Me combatió en las elecciones, algo que acabo de descubrir a través de los últimos tres millones de páginas de documentos”, explicó el mandatario.

El Gobierno Trump se ha visto presionado a revelar los documentos relacionados a la investigación del caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nuevo York, cuando esperaba juicio por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

