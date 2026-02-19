Más Información
Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea
Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después
Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein
Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa
Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes
Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia
Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga
La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, sostuvo que el expríncipe Andrés, detenido este jueves bajo sospecha de conducta indebida, "nunca fue un príncipe".
"Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.
"Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes", dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.
Lee también Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]