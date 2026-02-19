La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, sostuvo que el expríncipe Andrés, detenido este jueves bajo sospecha de conducta indebida, "nunca fue un príncipe".

"Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.

"Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes", dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.

Lee también Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc