Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Critican fanatismos en los libros de texto

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Por tierra y aire, realizan simulacro de sismo

La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual , sostuvo que el expríncipe Andrés, detenido este jueves bajo sospecha de conducta indebida, "nunca fue un príncipe".

"Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.

"Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes", dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.

