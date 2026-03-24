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Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela.
"Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía", subrayó la presidenta encargada.
EU y Venezuela restablecen lazos diplomáticos tras captura de Maduro
El pasado 5 de marzo, Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo paso en el marco de cooperación después de que el gobierno de Trump capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas.
La audiencia de juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo.
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
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