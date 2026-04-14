Washington. El Gobierno de Estados Unidos confirmó este martes a EFE que Laura Dogu sigue siendo la encargada de negocios al frente de su embajada en Venezuela, negando así las informaciones que apuntaban a que había sido sustituida por otro diplomático al frente de la legación.

"La embajadora Dogu continúa siendo la encargada de negocio interina de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas y prosigue su labor para impulsar el plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald) Trump para una Venezuela estable, próspera y democrática", explicó un portavoz del Departamento de Estado.

La afirmación llega después de que varios medios de Guatemala aseguraran que el actual encargado de negocios en el país centroamericano, John Barrett, sería el encargado de sustituir a Dogu al frente de la representación diplomática estadounidense en Venezuela.

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Dogu fue nombrada encargada de negocio para Venezuela a final de enero, tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro y dos meses antes de que Washington anunciara la reapertura de su embajada en Caracas, cerrada desde la ruptura de lazos diplomáticos en 2019.

A su vez, Barret fue nombrado encargado de negocio en la embajada del país norteamericano en Ciudad de Guatemala un día después, el pasado 23 de enero.

Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington, el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que tutela el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que el país caribeño pase por tres fases consecutivas: estabilización, recuperación y transición democrática.

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Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

Gobierno venezolano exige la liberación de Maduro en el 13 aniversario de su elección

Caracas. El Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, exigió este martes la liberación de Nicolás Maduro, detenido desde enero en Estados Unidos, cuando se cumplen 13 años de la elección del líder chavista como presidente en unos comicios convocados luego del fallecimiento de Hugo Chávez (1999-2013).

En redes sociales, el canciller, Yván Gil, señaló que, el 14 de abril de 2013, Maduro fue elegido como mandatario de la nación suramericana en un "histórico día" en el que se comprometió con la continuación del proyecto de su predecesor.

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"El presidente Maduro ha cumplido este compromiso con determinación, enfrentando constantes asedios y agresiones. Hoy, su pueblo exige la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela", agregó Gil.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, tras lo que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada, quien desde entonces ha impulsado una apertura petrolera y minera, excarcelaciones de presos políticos, una amnistía y la reanudación de las relaciones con Washington, tras siete años de ruptura.

Rodríguez también ha efectuado múltiples cambios en el gabinete, entre los que destaca la destitución de Vladimir Padrino López tras más de diez años como ministro de Defensa, y renovó la cúpula militar.

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Maduro ganó las elecciones en 2013 con siete millones 587 mil 579 votos (el 50,61 %), frente a su principal contrincante, el opositor y hoy diputado Henrique Capriles, quien logró 7.363.980 (el 49,12 %), según el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El chavista fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo en julio de 2024 por el CNE, que no publicó los resultados desagregados, mientras la oposición mayoritaria denunció fraude y reclamó la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas de votación que asegura haber recogido.

El mandatario asumió su tercer mandato enfrentando las críticas por la ausencia de los resultados detallados y entre confrontaciones con Estados Unidos que terminó por detenerlo en enero pasado, tras meses de un despliegue naval frente a las costas venezolanas y las acusaciones de narcoterrorismo.

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Venezuela, otrora potencia petrolera, vivió una grave crisis económica bajo la Presidencia de Maduro, con una contracción superior al 70 % durante un septenio y una hiperinflación que se prolongó por cuatro años.

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