Carlos Baute reconoce que se equivocó cuando este sábado, 18 de abril, se unió a la frase que miles de opositores del gobierno de Delcy Rodríguez pronunciaron en una manifestación en Madrid, debido a que ha sido condenado no sólo por integrantes del chavismo, sino por usuarios en redes que lo acusan por alentar al racismo.

"Fuera mona" fue la frase que expresó repetidamente, cuando el cantante, de origen venezolano, se encontraba frente de miles de sus conciudadanos que residen en Madrid, donde, este fin de semana, se realizó una manifestación encabezada por la líder de la oposición, María Corina Machado.

La reacción de su actuar ha sido muy negativa y considerado como un proceder "misógino" y "denigradante", como han denunciado Indira Urbaneja, integrante del Programa para la Convivencia y la Paz, en Venezuela.

Lee también: Fernando Carrillo revela que fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela: "el gran amor de mi vida"

Tras estos efectos, fue el propio Baute que recurrió a sus redes sociales para aclarar que, si repitió la frase que era expresada por las personas presentes en la manifestación, fue debido a la euforia del momento, impulsada por años de impotencia, debido a las decisiones políticas que mantiene a su país en un estado dictatorial.

"Fue un evento espectacular, de sentimiento nacional venezolano, la energía fue brutal y, en el medio de todo eso, mientras yo cantaba, hablaba e interactuaba con el público, miles y miles de personas comenzaron a hacer cánticos, en los que yo me sumé, me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo. Señores..., son muchos años de represión, de frustración de no tener libertar", argumentó.

El intérprete de "Colgado en tus manos" reconoció que, pese a estar en contra del "rodrigato", como Machado describe la gestión interina de los hermanos Rodríguez, sabe que el uso de expresiones peyorativas no es la solución ni suma a la causa por la que lucha; negó, categoricamente, ser una persona racista.

Lee también: Venezuela celebra captura de Nicolás Maduro; Fernando Carrillo sale a las calles para demostrar que "no hay dictadura"

"Están diciendo que yo soy racista, por favor... crecí en una familia venezolana, siempre he defendido esos valores, he estado en contra de las injusticias, por eso quiero ser muy claro y determinante, no soy una persona racista, ni creo en el insulto como camino, en un momento puntual, como lo sucedido, no define quién soy, ni lo que he construíodo a lo largo de toda mi vida".

Sin perder de vista, el daño que pudo causar, Baute pidió disculpas:

"Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo, pero, señores..., no le den vuelta a la tortilla, lo más importante es que sigamos enfocados en lo que verdaderamente importa, que es Venezuela, tener elecciones y la democracia que nuestro país se merece".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc