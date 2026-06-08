El tema de la migración mexicana y la manera en que viven los connacionales que deciden dejar su casa para buscar oportunidades que mejoren su calidad de vida, llegará este verano a Broadway, considerado el circuito teatral comercial más famoso de EU y del mundo.

Monarch: a mexican-american musical, producido y actuado por Horacio Castelo (El vato), formará parte del Midtown International Theatre Festival a realizarse el mes próximo, siendo el primer proyecto entre ambos países que ahí se presenta.

“Habla de la migración de la mariposa monarca haciendo una analogía con los migrantes que salen de Michoacán. El personaje central se llama Luis que con su familia tiene que migrar porque no puede trabajar por el peligro del narco”, comenta Castelo.

El personaje se enfrenta con las dificultades de sacar a una hija adelante él sólo.

”Su mujer muere en el trayecto y se vuelve una de las personas más queridas de la comunidad, pero son ilegales y hay todo lo que eso conlleva”, añade.

Ha sido bien aceptada

El actor da vida a un pájaro quien funge como narrador; en el elenco están Marcos Salazar, José Juan Hernández y Ana Regina Cuarón. La obra se ha presentado en diversos lugares de EU, como la Universidad de Harvard que públicamente ha criticado la política antimigrante de Trump. Debido al impacto que ha generado, se le invitó al festival.

“Varios del equipo somos sonorenses, crecimos cerca de la frontera y del fenómeno migratorio y pensamos cómo podíamos apoyar con nuestro granito de arena en contra de las políticas migratorias que hay y que atacan constantemente, cómo podíamos representarlo de alguna manera”, apunta el histrión.

El montaje de Monarch: a mexican-american musical coincidirá en fechas con el cumpleaños de Castelo, quien lleva casi 40 años de carrera.

“Siempre he hecho mucho teatro, pero nunca se piensa en llegar a Broadway con algo tan nuestro y representativo de lo que pasa, cómo no estar emocionado”, expresa.

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