Cuando Hispana comenzó a rapear a los 16 años, era prácticamente la única mujer dentro de la escena underground de Puerto Vallarta.

Grababa con colectivos formados en su mayoría por hombres y todavía cargaba con una idea que había escuchado durante años: que las mujeres no sabían hacer rap.

Patricia Polet González Osaria, nacida en Monclova, Coahuila, pero criada en el puerto jalisciense, recuerda que haber roto ese prejuicio fue una de las partes más difíciles.

“Fue quitarme ese tabú de que las mujeres no rapean o no lo hacen bien. Si bien hubo compañeros que no me apoyaron o no confiaban en el proyecto, muchos otros sí”, dice a EL UNIVERSAL.

La escritura había aparecido antes en su vida. Desde niña comenzó a llenar hojas con palabras y encontró después en el rap una forma de contar sus vivencias y sacar aquello que no podía expresar de otro modo.

Durante sus primeros años participó en grupos y colectivos, hasta que en 2012 decidió iniciar una carrera independiente.

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“Muchas veces es complicado ponerse de acuerdo. Además, estaba rodeada de muchos varones porque, en ese momento, creo que yo era la única chica que rapeaba en Puerto Vallarta”, recuerda.

Ese mismo año publicó Mamba Negra, producción que también le dio el apodo con el que comenzó a ser reconocida dentro del rap mexicano. Después llegaron el EP 88, en 2016; Los González, en 2019; Mujer de fuego, en 2021, donde colaboró con Niña Dioz, Flor de Rap y Paty Cantú, y MEXA, lanzado en 2025.

En Mujer de fuego también llevó a sus letras la misoginia que enfrentan las artistas dentro de la industria. Su catálogo reúne más de una década de trabajo en solitario.

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Comparte el micrófono

A 14 años de aquel primer paso como solista, Hispana reconoce que encuentra una escena distinta en la que más mujeres tienen voz.

“No había muchas mujeres. Hoy eso ya no pasa porque hay muchas MCs, muchísimas raperas, y se me hace muy chido. Cuando yo iba empezando éramos muy pocas”, señala.

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La rapera se presentará el viernes 31 de julio en el Hip Hop Fest, que se realizará en el Foro Teambro del Velódromo Olímpico. Compartirá cartel con La Santa Grifa, Adán Cruz, Proof y Tráfikante de Almas, y Solitario Mondragón, entre otros.

Asegura que lo mejor es contactar con otras chicas que encuentran en ella un referente, algo que ella aprovecha para darles consejos.

“Sé más o menos cómo moverme en las aguas del rap mexicano, así que buscan un consejo y trato de dárselos, como que siempre hagan las cosas de corazón y sean fieles a lo que realmente quieren hacer”.

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