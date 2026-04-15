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Caracas. El gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en , en reemplazo de , confirmó este miércoles la propia funcionaria.

En un comunicado publicado en la cuenta en X de la en Venezuela, Dogu aseguró que su "asignación temporal en Caracas está llegando a su fin" y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará "próximamente" al país para ocupar su puesto.

"Estoy profundamente agradecida con el presidente () y el secretario (de Estado Marco) Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países", expresó.

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Dogu, quien dijo que regresará a su puesto de asesora de del jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas "continuará avanzando el plan de tres fases" de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) durante "esta nueva etapa de las relaciones" bilaterales.

Sale Dogu, entra Barret en Venezuela

El martes, un portavoz del Departamento de Estado había dicho a EFE que Dogu, nombrada encargada de negocios tres semanas después de la captura de el 3 de enero, sigue al frente de la embajada en , luego de que varios medios de Guatemala aseguraran que Barrett la sustituiría.

Este diplomático asumió sus funciones como encargado de negocios en en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EU en desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

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También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

EU y Venezuela acordaron formalmente el pasado 5 de marzo restablecer lazos diplomáticos como un contundente paso en el marco de cooperación establecido entre y Caracas después de que el gobierno de Trump capturara a Maduro.

Ambos países habían roto relaciones en 2019, cuando el gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la , como mandatario encargado del país suramericano.

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