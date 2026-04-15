Más Información

Embajador Johnson reporta baja de 35% en muertes por sobredosis en EU; destaca combate a cárteles con México

Embajador Johnson reporta baja de 35% en muertes por sobredosis en EU; destaca combate a cárteles con México

Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio

Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio

Claves del fracking en México; consultas en comunidades, un comité de expertos y soberanía, entre lo anunciado por el gobierno

Claves del fracking en México; consultas en comunidades, un comité de expertos y soberanía, entre lo anunciado por el gobierno

“El Pez” y “El Fresa”, 20 años de operar en impunidad; Familia Michoacana domina en 4 estados

“El Pez” y “El Fresa”, 20 años de operar en impunidad; Familia Michoacana domina en 4 estados

Diputados de Morena presentan “reforma anti-Mayer”; van por negar licencias en casos recreativos como reality shows

Diputados de Morena presentan “reforma anti-Mayer”; van por negar licencias en casos recreativos como reality shows

Diputados avalan en comisión reforma para fortalecer ASF; van por "darle dientes" para que ya no sea un "elefante blanco"

Diputados avalan en comisión reforma para fortalecer ASF; van por "darle dientes" para que ya no sea un "elefante blanco"

¿Y el Detector de Mentiras?; tras apertura de expediente a Villamil y Elorza, no emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum

¿Y el Detector de Mentiras?; tras apertura de expediente a Villamil y Elorza, no emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum

Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump

Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump

Onda de calor sofoca al menos nueve estados con temperaturas de hasta 45 grados; llaman a extremar precauciones

Onda de calor sofoca al menos nueve estados con temperaturas de hasta 45 grados; llaman a extremar precauciones

EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco

EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco

PAN Puebla definirá candidaturas 2027 con encuestas y consulta; habrá apertura para perfiles ciudadanos

PAN Puebla definirá candidaturas 2027 con encuestas y consulta; habrá apertura para perfiles ciudadanos

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

John Barrett es el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela. Con esta designación se sustituye a , quien, luego de la extracción de el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, llegó a Caracas a restablecer relaciones.

“Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los en Caracas”, anunció la saliente Laura Dogu, nombrada en enero, en un comunicado oficial difundido en X.

¿Quién es el nuevo representante de Estados Unidos en Caracas?

Barrett posee el rango de ministro dentro del Servicio Exterior Senior y llega a este puesto tras liderar la misión diplomática endesde inicios de 2026.

Lee también

Su amplia carrera en la cancillería estadounidense se extiende por más de veinte años, desempeñando roles estratégicos en diversos continentes.

Previamente, ejerció como ministro consejero en a partir de 2023 y como jefe de asuntos económicos en la delegación de .

También destaca su labor como cónsul general en Recife, Brasil, donde supervisó la actividad diplomática en ocho estados.

Lee también

Su historial incluye oficinas en (2015-2017), coordinando la relación con Filipinas, además de misiones en El Salvador, China y Afganistán.

Antes de su etapa en el sector público, Barrett desarrolló una trayectoria corporativa en consultoría y planificación.

Trabajó para firmas globales de gran relevancia, entre las que destacan PepsiCo, The Walt Disney Company y la consultora estratégica L.E.K. Consulting.

Lee también

Es licenciado por Middlebury College y obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Habla español y portugués.

Esta transición en el liderazgo de la misión ocurre en una etapa crucial para los intereses de Washington.

El objetivo central de su gestión será afianzar la interlocución directa con Venezuela en pilares fundamentales para la agenda regional, tales como la seguridad, el suministro energético y la gestión migratoria.

Lee también "

Cabe mencionar que Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela, encabezado por , acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

Recientemente, la mandataria interina impulsó una reforma y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.

Asimismo, este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos nuevas licencias generales que flexibilizan las sanciones económicas sobre Venezuela y en especial sobre el Banco Central de ese país.

Lee también

Estas medidas, firmadas por el director de la oficina Bradley T. Smith, buscan facilitar la reconexión del Estado venezolano con el y permitir una gestión más fluida de los ingresos provenientes de la.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock

Cómo y dónde agendar tu cita de renovación de visa americana en UN DÍA y SIN ENTREVISTA

Visa americana. Foto: ChatGPT

Visa americana 2026: ¿Debo demostrar cuánto dinero tengo en banco al tramitarla?

Trabajo en Canadá/ iStock/ Sviatlana Barchan

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

Asteroide “dios del caos” Apophis se acercará a la Tierra: cuándo pasará y cómo podrá verse a simple vista. Foto: Canva

Asteroide “dios del caos” Apophis se acercará a la Tierra: cuándo pasará y cómo podrá verse a simple vista

Kennedy Space Center Florida. Foto: iStock/ Allard1

¿Dónde festejar el Día del Niño en Estados Unidos? 10 lugares perfectos para ellos