John Barrett es el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela. Con esta designación se sustituye a Laura Dogu, quien, luego de la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, llegó a Caracas a restablecer relaciones.

“Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas”, anunció la saliente Laura Dogu, nombrada en enero, en un comunicado oficial difundido en X.

¿Quién es el nuevo representante de Estados Unidos en Caracas?

Barrett posee el rango de ministro dentro del Servicio Exterior Senior y llega a este puesto tras liderar la misión diplomática en Guatemala desde inicios de 2026.

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Su amplia carrera en la cancillería estadounidense se extiende por más de veinte años, desempeñando roles estratégicos en diversos continentes.

Previamente, ejerció como ministro consejero en Panamá a partir de 2023 y como jefe de asuntos económicos en la delegación de Perú.

También destaca su labor como cónsul general en Recife, Brasil, donde supervisó la actividad diplomática en ocho estados.

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Su historial incluye oficinas en Washington (2015-2017), coordinando la relación con Filipinas, además de misiones en El Salvador, China y Afganistán.

Antes de su etapa en el sector público, Barrett desarrolló una trayectoria corporativa en consultoría y planificación.

Trabajó para firmas globales de gran relevancia, entre las que destacan PepsiCo, The Walt Disney Company y la consultora estratégica L.E.K. Consulting.

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Es licenciado por Middlebury College y obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Habla español y portugués.

Esta transición en el liderazgo de la misión ocurre en una etapa crucial para los intereses de Washington.

El objetivo central de su gestión será afianzar la interlocución directa con Venezuela en pilares fundamentales para la agenda regional, tales como la seguridad, el suministro energético y la gestión migratoria.

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Cabe mencionar que Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

Recientemente, la mandataria interina impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.

Asimismo, este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos nuevas licencias generales que flexibilizan las sanciones económicas sobre Venezuela y en especial sobre el Banco Central de ese país.

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Estas medidas, firmadas por el director de la oficina Bradley T. Smith, buscan facilitar la reconexión del Estado venezolano con el sistema financiero internacional y permitir una gestión más fluida de los ingresos provenientes de la industria petrolera.

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