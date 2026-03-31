El Comité de Especies en Peligro de Extinción de EU se reunió este martes por primera vez en 35 años y aprobó por unanimidad retirar las limitaciones que pesaban sobre las prospecciones de petróleo y gas en el golfo de México para proteger a cetáceos y otras especies amenazadas en un momento marcado por la subida de los hidrocarburos derivada de la guerra contra Irán.

El comité, que en EU es apodado el "Escuadrón de Dios" por su poder para decidir el destino de especies animales, celebró una breve reunión en el Departamento de Interior en Washington en la que sus siete integrantes -entre ellos los secretarios de Interior, Defensa y Agricultura- aprobaron eliminar las restricciones para las empresas petroleras.

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Esta ha sido la cuarta reunión del comité en su historia y la primera desde 1991.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo al comité que la exención era "una cuestión de seguridad nacional urgente", al afirmar que las demandas en curso basadas en la Ley de Especies en Peligro amenazaban con detener la producción de petróleo y gas.

"Esto no se trata solo de los precios del gas. Se trata de nuestra capacidad para abastecer de energía a nuestras fuerzas armadas y proteger a nuestra nación", agregó Hegseth al comité.

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El Gobierno de Donald Trump ha argumentado que las protecciones para especies como ballenas o tortugas en el golfo de México han estado limitando la producción de hidrocarburos y que levantar estas restricciones incrementaría esos volúmenes y fortalecería la seguridad nacional.

Entre las especies protegidas por las restricciones que estaban en vigor estaba el rorcual, el pez sierra peine y una variedad de tortugas.

"La extinción es un precio inaceptable a pagar, especialmente cuando prácticas de sentido común, consolidadas desde hace tiempo, pueden garantizar que el desarrollo responsable de la energía y la recuperación de la fauna puedan coexistir", dijo el presidente y CEO de National Wildlife Federation, Collin O'Mara, en un comunicado al criticar la decisión.

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