El conflicto en Medio Oriente aumentó los precios de la urea en casi 26% y los fertilizantes en casi 29% en el primer mes de la guerra, lo que genera impactos en cultivos del país, además de que afecta al programa gubernamental de apoyo a los campesinos, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En un comunicado dijo que más del 70% del consumo de fertilizantes es importado por lo que se pagan precios más altos, ya que del 20 de febrero al 27 de marzo pasados se incrementaron entre un 25 y casi 30%.

Todo ello provocará afectaciones en granos básicos, frutas, hortalizas y caña de azúcar, porque habrá una pérdida de rentabilidad en los agricultores al subirse los precios de los insumos.

Al subir los precios de los combustibles hay alza en los costos de los fletes, que se suman a el impacto en los fertilizantes, por lo que, todos esos incrementos se trasladan a los precios al consumidor, dijo GCMA.

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Por otra parte, la firma aseguró que habrá presiones presupuestales para el programa “Fertilizantes para el Bienestar” porque “el aumento de precios tendrá implicaciones directas en ese programa estratégico...por el encarecimiento de fertilizantes” ya que con el mismo presupuesto se podrá comprar menos.

El programa enfrenta el desafío crítico de mantener su efectividad productiva y social ante un entorno de precios crecientes, lo cual genera riesgos significativos como una posible reducción en la cobertura de beneficiarios o en el apoyo entregado por productor.

Esta situación no solo implicaría un incremento sustancial en el costo fiscal para sostener el esquema actual, sino que también expone al programa a desfases operativos y financieros donde los apoyos resulten insuficientes frente al aumento real de los insumos, sumado a posibles retrasos en las entregas debido a la volatilidad del mercado internacional.

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Por ello, GCMA aseguró que se vuelve indispensable fortalecer el presupuesto del programa, incentivar la producción nacional de fertilizantes, diversificar proveedores e implementar coberturas de precios y hacer compras anticipadas.

Ello porque las importaciones que realiza México se concentran en Rusia y Marruecos, países que nos venden fosfatados; Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos nos venden urea y Canadá nos provee de potasa.

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