Cabo Cañaveral, Florida. Es el primer vuelo de la humanidad a la Luna desde 1972. En un guiño al programa Apolo, la misión Artemis II de la NASA enviará a cuatro astronautas a realizar una aproximación a la Luna. Se adentrarán varios miles de kilómetros más allá del satélite, darán media vuelta y regresarán directamente.

No habrá órbita alrededor de la Luna, ni parada para dar un paseo lunar: solo un rápido viaje de ida y vuelta que durará menos de 10 días.

La NASA promete más huellas de botas en el polvo lunar gris, pero no sin antes realizar un par de misiones de entrenamiento. El vuelo de prueba de los astronautas de Artemis Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, previsto para despegar este miércoles por la tarde, es el primer paso para colonizar la Luna.

Así, la Luna está por dar la bienvenida a la primera mujer, la primera persona de color y el primer no estadounidense (Hansen es canadiense).

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Esto es lo que hay que saber de la misión Artemis II.

Un sistema de lanzamiento más potente

El nuevo cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) de la NASA mide 98 metros, menos que el cohete Saturno V del programa Apolo, pero es más potente en el despegue gracias a un par de propulsores auxiliares. En la parte superior del cohete se encuentra la cápsula Orión, que transporta a los astronautas.

Fabricado con motores y otras piezas recuperadas de los transbordadores espaciales, el SLS utiliza el mismo combustible —hidrógeno líquido— que los transbordadores. Las fugas de hidrógeno provocaron repetidamente la suspensión de los vuelos de los transbordadores, así como de la primera prueba del cohete SLS sin astronautas a bordo, en 2022.

Más de tres años después, Artemis II sufrió las mismas fugas de hidrógeno durante una prueba de repostaje en febrero, lo que le hizo perder la primera ventana de lanzamiento. Una repetición de los problemas de flujo de helio retrasó la misión hasta abril.

Así será el sobrevuelo lunar

Tras el despegue, los astronautas pasarán las primeras 25 horas dando vueltas alrededor de la Tierra en una órbita alta y asimétrica.

Utilizarán la etapa superior separada como objetivo, maniobrando su cápsula Orión a su alrededor como práctica de acoplamiento para futuros vuelos lunares. En lugar de sofisticados telémetros, confiarán en sus ojos para calcular la distancia, sin acercarse a menos de 10 metros de la etapa superior.

"A veces, lo sencillo es lo mejor", dijo Wiseman.

Si todo sale según lo previsto, el motor principal de Orión lanzará a la tripulación hacia la Luna, a unos 393 mil kilómetros de distancia. Esta trayectoria de retorno libre, que se hizo famosa con el Apolo 13, se basa en la gravedad de la Luna y la Tierra, lo que minimiza la necesidad de combustible.

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Día 6, el gran momento

Si todo sale según lo previsto, en el sexto día de vuelo, Orión alcanzará su punto más alejado de la Tierra al sobrepasar en 5 mil millas (8 mil kilómetros) la Luna. Con ello se superará el récord de distancia del Apolo 13, lo que convertirá a los astronautas de Artemis en los viajeros que más lejos hayan llegado.

Tras salir de detrás de la Luna, la tripulación pondrá rumbo directamente a casa y amerizará en el décimo día de vuelo, nueve días, una hora y 46 minutos después del despegue.

La tripulación de Artemis II podría contemplar regiones nunca antes vistas de la cara oculta de la Luna; en el momento de máxima aproximación de este sobrevuelo de unas seis horas de duración, la Luna tendrá el tamaño de una pelota de baloncesto a la distancia del brazo.

Se han estado estudiando minuciosamente mapas e imágenes de satélite de la cara oculta de la Luna y se prevé una avalancha de fotos. Su mentora lunar es la geóloga de la NASA Kelsey Young, que supervisará el sobrevuelo desde el Centro de Control de Misiones en Houston.

"La Luna es como un elemento unificador", afirmó. "Lo que estamos haciendo con esta misión va a acercar un poco más eso a todo el mundo".

Además de cámaras profesionales, los astronautas llevarán los últimos modelos de teléfonos inteligentes. El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, añadió los teléfonos inteligentes a la misión para tomar fotografías "inspiradoras".

Mientras que la NASA y las empresas privadas se han centrado a lo largo de los años en llegar a la cara visible de la Luna —la cara que mira constantemente hacia la Tierra—, solo China ha colocado módulos de aterrizaje en la cara oculta. Eso hace que las observaciones de los astronautas de la cara oculta de la Luna sean aún más valiosas para la NASA.

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El amerizaje

Al igual que el Apolo, la misión Artemis concluye con un amerizaje de regreso a casa en el Pacífico.

Todas las miradas se centrarán en el escudo térmico de Orión mientras la cápsula se sumerge en la atmósfera. Es la parte de la nave espacial que sufrió los mayores daños durante el vuelo de prueba de 2022, con trozos carbonizados arrancados. El escudo térmico se está rediseñando para futuras cápsulas, pero mantiene el diseño original para Artemis II.

La NASA está limitando la exposición al calor durante el reingreso terrestre, acortando el descenso atmosférico de la cápsula. Los buques de rescate de la Armada estarán estacionados frente a la costa de San Diego mientras Orión desciende en paracaídas hacia el océano.

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¿Cuándo inicia la misión y dónde seguirla?

La cuenta regresiva comenzó oficialmente el lunes, y la NASA aseguró que, en términos generales, no tiene preocupaciones sobre la misión.

El cohete SLS y la nave Orión ya se encuentran situados en la plataforma de lanzamiento aguardando la hora del despegue, programado para el miércoles a las 18:24 hora local (26:24 en México) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos).

Hasta el momento, la NASA mantiene en un 20% la probabilidad de que el clima impida el lanzamiento. Por ahora, la mayor preocupación aún son las nubes, vientos y lluvias intermitentes en Florida.

El jueves la probabilidad de tiempo desfavorable subiría al 40%, el viernes sería de 25% y el sábado de una sobre tres.

Si se agotasen todas estas oportunidades, la siguiente fecha sería el 30 de abril.

Los astronautas se despertarán este miércoles a las 9:45 horas, desayunarán, comenzarán a prepararse para el lanzamiento y se pondrán sus trajes especiales, describió Jeffrey Spaulding, director sénior de pruebas de la agencia espacial estadounidense.

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