Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Washington no tiene previsto extender una exención temporal de sanciones que permitía la venta de petróleo ruso ya en tránsito por mar.

"No renovaremos la licencia general sobre el petróleo ruso", afirmó en una rueda de prensa, un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara que tampoco prorrogaría una medida similar para el petróleo iraní.

Ambas medidas tenían como objetivo amortiguar los shocks de oferta global derivados de la guerra desatada en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Bessent advirtió además que Estados Unidos se está preparando para intensificar las presiones económicas sobre Irán, y afirmó que la administración del presidente Donald Trump está preparando medidas que serán el "equivalente financiero" de la campaña de bombardeos.

Según Bessent, la administración ha "comunicado a las empresas y a los países que, si compran petróleo iraní o si tienen dinero iraní depositado en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, lo cual es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las acciones militares".

La advertencia se produce un día después de que el Departamento del Tesoro enviara una carta a instituciones financieras de China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán, amenazando con imponer sanciones secundarias por hacer negocios con Irán.

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El secretario del Tesoro se mostró confiado en que los precios de la gasolina se acercarán a los 3 dólares por galón este verano, ya que el bombeo de petróleo podría reanudarse en el plazo de una semana tras la apertura del estrecho de Ormuz.

"Soy optimista y creo que, en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, podremos volver a tener la gasolina a 3 dólares", afirmó Bessent.

Los precios de la gasolina rondan actualmente una media de 4.11 dólares por galón, frente a los 3.17 dólares de hace un año. *Con información de AP

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