Un juez guatemalteco ordenó el jueves arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión, al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, acusado por la fiscalía por presunto lavado de dinero.
Zamora, destacado por sus investigaciones periodísticas en que denunció casos de corrupción, contabiliza mil 295 días en la cárcel sin un juicio ni una condena en firme.
En mayo de 2024 un tribunal le otorgó la libertad a Zamora, pero una sala de apelaciones anuló la orden de excarcelación de la que gozaba posteriormente y ordenó que volviera a prisión a solicitud de la fiscalía.
El periodista, de 69 años, lideró por más de 20 años el medio de comunicación El Periódico, desde el cual denunció hechos de corrupción de gobiernos como el del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
