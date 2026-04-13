Lima.— Tras una jornada caótica, en la que más de 63 mil personas se quedaron sin poder votar en las elecciones presidenciales de Perú, el Tribunal Electoral ordenó anoche que hoy se reabran algunas mesas de votación en el país y también en algunos puntos de Estados Unidos.

En un comunicado, las autoridades señalaron que las mesas de votación en 15 colegios públicos de los distritos capitalinos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac abrirán entre las 07:00 y las 18:00 horas locales de este lunes. También abrirán mesas en Orlando y Paterson, en Estados Unidos, donde viven comunidades peruanas.

El retraso en la instalación de mesas electorales en varios locales de Lima, sobre todo en la zona sur de la capital peruana, cercana al centro de reparto del material electoral, generó quejas ciudadanas, duras críticas de todos los sectores sociales e incluso la alerta de fraude sin aportar pruebas, lanzada por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima.

El gobierno afirmó que “cualquier incidencia” durante los comicios es de plena “competencia” de los organismos electorales, por lo que reafirmó su “respeto irrestricto” a su autonomía. Previo al anuncio del Tribunal Electoral, la candidata presidencial Keiko Fujimori había pedido ampliar el horario de votación hasta la noche, o incluso hasta hoy, para que los electores que no habían podido sufragar pudieran ejercer su derecho.

De acuerdo con encuestas a boca de urna, Fujimori tiene su lugar asegurado para la segunda vuelta. La encuestadora privada Datum señaló que Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, habría obtenido 16.5% de votos.

Hasta seis candidatos, según Datum, tendrían opción de disputar con ella la segunda vuelta: López Aliaga (12.8%); el centroderechista Jorge Nieto (11.6%); el derechista Ricardo Belmont (10.5%); el izquierdista Roberto Sánchez (10%); el izquierdista Alfonso López Chau (8.6%) y el derechista Carlos Álvarez (7.1%).

“La diferencia esta muy ajustada, Keiko es la única candidata que tiene más de tres puntos”, remarcó la jefa de Datum, Urpi Torrado.

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