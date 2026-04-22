Lima. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú dimitieron este miércoles de sus cargos ante las discrepancias con el presidente interino, José María Balcázar, por aplazar la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, una adquisición por valor de 3 mil 500 millones de dólares que, según el canciller, se terminó de firmar el lunes.

En entrevista con la emisora RPP, el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, confirmó que siguió los pasos del titular de Defensa, Carlos Díaz, y presentó esta mañana (hora local) su renuncia irrevocable a Balcázar, al que acusó de mentirle al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados.

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el primer ministro, Luis Arriola, estaban "preocupados" por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de las naves con un presupuesto de 3 mil 500 millones de dólares.

Lee también Keiko Fujimori lidera elecciones en Perú; giro inesperado impulsa a Roberto Sánchez y sacude a mercados

El canciller explicó que presentó su renuncia por "la decisión política que pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad", dado que no se puede confiar en procesos de negociaciones.

Además, porque Balcázar "le ha mentido al país: sabía que los dos contratos se habían firmado, el lunes 20, porque el ministro de Defensa le comunicó personalmente", junto al primer ministro, que "se habían firmado", precisó el titular de Relaciones Exteriores.

Agregó que "es grave que (el mandatario) mienta", dado que Balcázar insistió hasta el martes en que la decisión había quedado aplazada y no se había firmado ningún contrato de compra.

"El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", expresó De Zela, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

A raíz de la postura de Balcázar, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, está "muy confundido" y "no entiende qué ha pasado", señaló el canciller, especialmente porque el contrato requiere el pago de un primer desembolso.

"Hoy debe hacerse el pago, primero de 2 mil millones de dólares y luego de mil 500 millones", indicó De Zela.

El ministro de Defensa declaró a RPP en la misma entrevista que la compra de las naves de combate ya estaba considerada en la ley de endeudamiento, en dos tramos, para el 2025 y 2026, lo cual desechaba la versión de Balcázar de que no tenía cobertura del presupuesto público.

También precisó que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional aprobó la compra con el proveedor de Estados Unidos en el gobierno del expresidente José Jerí (2025-2026).

Lee también Starmer rechaza de nuevo dimitir por nombramiento de ministro ligado a Epstein; Peter Mandelson fue embajador en Washington

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con Estados Unidos, pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

La crisis se suma a la incertidumbre electoral: los peruanos aún no saben con qué candidato se disputará la derechista Keiko Fujimori la segunda vuelta, programada para el 7 de junio. La persona que gane asumirá el 28 de julio la presidencia.

El margen entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se incrementó este miércoles a más de 17 mil votos.

Con 94.29% del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17.04% de los votos válidos al sumar 2 millones 707 mil 502 papeletas; le sigue en segundo lugar Sánchez, con 12.01%, al aglutinar un millón 908 mil 702 sufragios; en tercera posición se ubica López Aliaga, con 11.91%, al obtener un millón 891 mil 479 apoyos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc