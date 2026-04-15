Lima. La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú, al computarse más del 91% de los sufragios, en un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y que provocó el alza del tipo de cambio del dólar y la caída de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a -4.16%.

Fujimori lidera el conteo y Sánchez da la sorpresa rumbo al balotaje

Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 17.02%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la hija del fallecido mandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, popular en las zonas rurales y socio político del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022)— se ubicaba en segundo lugar con 12.05% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.

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En un muy cercano tercer lugar quedó López Aliaga, de Renovación Popular, con 11.86%.

Sánchez, exministro del expresidente Castillo, trepó en el conteo desde el cuarto lugar y llegó al segundo desplazando a López Aliaga y a Jorge Nieto Montesinos, quien estaba en tercer lugar y ahora pasó al cuarto, con 11.06% de los votos.

Mercados reaccionan a elecciones en Perú; dólar sube y Bolsa de Lima cae

El giro a favor de Sánchez generó temor en los actores económicos del país, por sus propuestas.

Casi todos los títulos del Indice General de la BVL mostraron bajas a media jornada de este miércoles, con algunos picos como la minera Atacocha con -11.76 % o Intercorp Financial Services con -10.44 %. En el caso del Indice Selectivo de la bolsa peruana, éste mostraba una caída de 4.39% al final de la mañana.

La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Foto: EFE.

Con respecto al dólar, la divisa estadounidense volvió a una rápida tendencia alcista, después de mostrar una caída el lunes, cuando los candidatos que figuraban en una virtual segunda vuelta presidencial eran Fujimori y López Aliaga.

Así, el dólar mostraba este miércoles un tipo de cambio de 3.45 soles en las casas de compra y venta, frente a la cotización de 3.39 soles reportada el martes por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Sánchez propone renegociar los contratos mineros y de gas natural. Suele vestir un poncho y un sombrero campesino que, asegura, le regaló Castillo y afirma que si llega a la presidencia indultará al exmandatario, condenado en 2025 a 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión.

López Aliaga denuncia fraude y llama a “insurgencia civil”

La noche del martes López Aliaga pidió a las autoridades que anulen las elecciones por un supuesto fraude del que no presentó pruebas consistentes y les dio un plazo hasta el miércoles antes sus seguidores reunidos frente al Tribunal Electoral.

Aseguró frente a simpatizantes que lo sucedido en la jornada electoral del domingo, donde hubo amplios retrasos en la votación por problemas logísticos en el reparto del material electoral, "no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela" y pidió a sus simpatizantes estar en alerta y sumarse a la "insurgencia civil si se termina de consumar el fraude".

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Debido a los problemas de reparto de boletas, las elecciones se extendieron al lunes en 13 colegios que no pudieron abrir el domingo, con 52 mil electores en conjunto.

Fujimori pidió este miércoles a Aliaga demostrar con datos las irregularidades que este afirma que se produjeron en las elecciones.

"No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden", dijo Fujimori en un pronunciamiento sobre las declaraciones del candidato ultraconservador.

"Nuestro compromiso es con la democracia, la transparencia y sobretodo con el orden. Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política, no podemos generar más caos", sostuvo la hija y heredera política de Fujimori, al afirmar que liderar también supone mantener la calma y la estabilidad y "no contribuir al caos".

Perú irá a un balotaje el 7 de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta. Pero los resultados tan ajustados en el el cómputo parcial no permiten aún determinar quiénes serán los contendientes.

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