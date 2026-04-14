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Lima.— La derechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael Lopez Aliaga lideraban ayer el conteo de votos de las elecciones generales de Perú, al computarse más de 60% de los sufragios.

Fujimori encabezaba la votación con 16.88%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta, para la que la ley exige 50% más uno del total de los votos válidos. Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 13.88%. En tercer lugar —y a menos de dos puntos porcentuales de López Aliaga— se ubicaba el candidato Jorge Nieto Montesinos con 12.50% de los votos y con chances matemáticas de ingresar a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Dado que el domingo más de 60 mil personas no pudieron votar porque no abrieron 13 colegios públicos, ayer se abrieron de nueva cuenta casillas en esos 13. Cientos de peruanos hicieron fila ayer para poder sufragar,

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral, denunció al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por atentar contra el derecho de sufragio, obstaculizar el acto electoral y omisión de funciones.

José Samamé, exgerente de la ONPE, fue detenido horas después de dimitir, al asumir su responsabilidad en los fallos logísticos ocurridos el domingo.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación. Los electores se quejan además del aumento del costo de vida y de la persistente corrupción.

En diálogo con periodistas, Fujimori dijo que, si gana, su partido tendrá espíritu de diálogo en el próximo Congreso bicameral.

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