Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, recibirán el lunes en Washington a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, y los cuatro tomarán el té en la Casa Blanca, según anunció este sábado Washington.

La visita, que se extenderá del 27 al 30 de abril, coincide con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y busca subrayar la "relación especial" entre ambas naciones, informó la Casa Blanca.

Esta será la primera visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos desde que asumió el trono en 2022, aunque como príncipe de Gales estuvo 19 veces en ese país.

El lunes, los reyes serán recibidos en el pórtico sur de la Casa Blanca para tomar el té en el Salón Verde y, posteriormente, harán una "visita al recién inaugurado y ampliado Salón de la Casa Blanca".

El segundo día, el martes 28, tendrá lugar la ceremonia oficial de llegada con honores militares completos, que incluirá una salva de 21 cañonazos y el desfile de 500 miembros de las seis ramas de las Fuerzas Armadas de EU, un despliegue histórico para este tipo de actos.

"Tras estos compromisos, las parejas se dirigirán al Despacho Oval, donde el presidente y su majestad participarán en una reunión bilateral", indica el comunicado.

Por su parte, la primera dama y la reina Camila participarán en un evento educativo con estudiantes que utilizarán inteligencia artificial (IA) y realidad virtual para explorar la historia común de ambos países.

Además, ese día Carlos III dará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos.

El último discurso de un monarca británico ante una sesión conjunta del Congreso fue pronunciado en 1991 por la reina Isabel II, madre de Carlos III, y marcó además la primera intervención de un soberano del Reino Unido ante el Legislativo estadounidense.

Según el portal Politico, se espera que el rey Carlos III se reúna con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el miércoles en el marco de una ofrenda floral en el monumento conmemorativo del 11-S en el centro de Manhattan.

Al evento también asistirán el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, según el medio.