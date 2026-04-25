El jurado de la Bienal de Venecia de Arte determinó que no premiará a artistas que provienen de países que han cometido crímenes de guerra, entre ellos Israel y Rusia.

“Este jurado se abstendrá de considerar a aquellos países cuyos líderes tienen cargos de crímenes contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional”, declararon en un comunicado de prensa.

Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi son los integrantes del jurado, quienes fueron elegidos por la recién fallecida curadora de la Bienal, Koyo Kouoh.

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“Reconocemos la relación compleja entre la práctica artística y la representación nación-estado que provee la estructura central de la Bienal de Venecia, particularmente por cómo esta relación une el trabajo de los artistas con las acciones del estado que representan”, señaló el jurado.

Dadas las circunstancias geopolíticas, los miembros del jurado dijeron reconocer la responsabilidad histórica que tiene la Bienal, que inaugura el próximo 9 de mayo.

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