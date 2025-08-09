El Instituto de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció este fin de semana que los artistas que representarán a México en la próxima Bienal de Venecia de Arte, se trata del colectivo RojoNegro, conformado por los artistas Noé Martínez y María Sosa.

El INBAL explicó en un boletín de prensa que el consejo asesor eligió “Actos invisibles para sostener el universo”, de RojoNegro, por abordar “temas urgentes como la memoria ancestral, la justicia epistémica, la descolonización y la ecología relacional, desde una práctica que trabaja con cosmogonías indígenas, afrodescendientes y campesinas, no como referencias externas, sino como matrices de pensamiento vivas que organizan sus formas de creación, vínculo e imaginación”.

El pabellón de México albergará esta pieza hecha en formato de instalación, performance y sonido; la obra estará hecha de materiales orgánicos y se destaca su “capacidad para articular visiones sensibles, situadas y críticas”.

El tema de la 61ª Exposición Internacional de Arte en la Bienal de Venecia es “In Minor Keys (Modo Menor)”, propuesta desarrollada por el equipo curatorial de la Bienal a partir del planteamiento de la curadora recientemente fallecida Koyo Kouoh. Se trata de “una partitura colectiva compuesta junto con artistas que han construido universos imaginativos: artistas que trabajan en los límites de la forma, cuyas prácticas pueden entenderse como melodías intrincadas que se escuchan tanto colectivamente como por sí solas. Son artistas cuyas obras se funden de manera orgánica con la sociedad”.

La muestra se llevará a cabo del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026.

