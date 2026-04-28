El rey Carlos III del Reino Unido instó este martes, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en un contexto de críticas de la administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.

El monarca recordó que Londres y Washington han "luchado hombro con hombro" en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y afirmó que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera".

En el primer discurso de un monarca británico ante el Congreso desde el de Isabel II en 1991, Carlos III subrayó que "la OTAN está comprometida con la defensa mutua, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo seguros a Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes".

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Asimismo, recordó que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

El rey hizo un alegato a los vínculos defensivos entre Washington y Londres y destacó que militares estadounidenses y sus familias están destinados en el Reino Unido y viceversa.

También subrayó el proyecto conjunto de fabricación de cazas F-35, así como el programa de submarinos que desarrolla la alianza Aukus entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que calificó como "el más ambicioso de la historia".

"No emprendemos estos notables proyectos por sentimentalismo. Lo hacemos porque fortalecen nuestra resiliencia compartida para el futuro, haciendo a nuestros ciudadanos más seguros para las generaciones venideras", declaró.

"Actos de violencia no triunfarán"

El monarca inició su discurso con una condena al intento de asesinato contra Trump, el pasado sábado, y apuntó que los actos de violencia contra la democracia "nunca tendrán éxito".

"Nos reunimos también tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que buscó atentar contra el liderazgo de su nación y sembrar un miedo y una discordia más amplios. Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito", declaró Carlos III, en una ceremonia en la que estuvo el vicepresidente, JD Vance, pero no Trump.

"Sean cuales sean nuestras diferencias, cualesquiera que sean nuestros desacuerdos, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, de proteger a todos nuestros pueblos del daño y de honrar el valor de quienes arriesgan sus vidas cada día al servicio de nuestros países", agregó.

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Asimismo, reivindicó que la relación entre Reino Unido y Estados Unidos es "irreemplazable e irrompible", en un momento de tensiones entre la administración Trump y el gobierno laborista de Keir Starmer.

"Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible".

Al rememorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora este año, el rey afirmó que la asociación entre ambos países "nació del desacuerdo, pero no es menos fuerte por ello".

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