Más Información

Sheinbaum pide pruebas claras en caso Rocha; si no, es político, dice

Sheinbaum pide pruebas claras en caso Rocha; si no, es político, dice

Sin pruebas “no hay nada que temer”, dice Sheinbaum a Rubén Rocha tras acusaciones de EU; sostuvieron llamada telefónica

Sin pruebas “no hay nada que temer”, dice Sheinbaum a Rubén Rocha tras acusaciones de EU; sostuvieron llamada telefónica

FGR: extradición, sólo si hay pruebas de cargos

FGR: extradición, sólo si hay pruebas de cargos

"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya

"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya

Los Chapitos, clave en elección de gobernador

Los Chapitos, clave en elección de gobernador

Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza

Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza

“Un embajador no puede tener actitud injerencista”; Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson sobre México

“Un embajador no puede tener actitud injerencista”; Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson sobre México

"No se ha aclarado lo de Chihuahua", dice Sheinbaum sobre caso de agentes de la CIA; responde a críticas por Rubén Rocha

"No se ha aclarado lo de Chihuahua", dice Sheinbaum sobre caso de agentes de la CIA; responde a críticas por Rubén Rocha

Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU

VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Washington. El presidente de Estados Unidos, , recibió nuevamente este jueves en la a los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido para despedir oficialmente a los monarcas en el último día de su visita de Estado, una jornada en la que también viajarán al cercano estado de Virginia.

El mandatario y la primera dama, , saludaron a la pareja real en el pórtico sur de la residencia ejecutiva, donde posaron para una foto oficial y no respondieron preguntas de la prensa.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo obtener 50% de descuento en tu crédito del INVI? Requisitos del programa 2x1. Foto: Especial

¿Cómo obtener 50% de descuento en tu crédito del INVI? Requisitos del programa 2x1

¡Confirmado! Banco del Bienestar depositará hasta 24,000 pesos este 30 de abril: revisa si eres beneficiario. Foto: Especial / Banco del Bienestar

¡Confirmado! Banco del Bienestar depositará hasta 24,000 pesos este 30 de abril: revisa si eres beneficiario

Visa americana/ Foto ChatGPT

¿Qué revisa Migración al llegar a Estados Unidos? Preguntas, equipaje y lo que debes saber

Cosecha de fresas en Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Buscan mexicanos para cosechar fresas en Estados Unidos: Piden primaria y pagan $35,700

Día del Niño CDMX 2026: Guía completa de eventos gratuitos y museos con entrada libre Foto: IA

Día del Niño CDMX 2026: Guía completa de eventos gratuitos y museos con entrada libre