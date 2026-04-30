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Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió nuevamente este jueves en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido para despedir oficialmente a los monarcas en el último día de su visita de Estado, una jornada en la que también viajarán al cercano estado de Virginia.
El mandatario y la primera dama, Melania Trump, saludaron a la pareja real en el pórtico sur de la residencia ejecutiva, donde posaron para una foto oficial y no respondieron preguntas de la prensa.
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ss
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