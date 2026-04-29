El rey Carlos III bromeó a expensas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de Estado en la Casa Blanca el martes cuando dijo que sin Gran Bretaña, los estadounidenses hablarían francés.

Durante el brindis, el monarca británico se refirió a los comentarios de Trump contra sus aliados europeos, a los que acusó de aprovecharse gratuitamente de la defensa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés", bromeó Carlos.

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El rey se refería a los conflictos que tuvieron los entonces poderes coloniales, Francia y Gran Bretaña, por el control de América del Norte antes de la independencia de Estados Unidos.

Durante la cumbre de Davos en enero pasado, Trump había dicho que sin el apoyo de su país, en Europa "hablarían alemán y algo de japonés".

Pero el comentario del rey reflejó el tono cordial mientras él y Trump estrechaban lazos en torno a la "relación especial" entre Londres y Washington, a pesar de las tensiones por la guerra en Irán.

"Eso habría estado bien": Macron sigue la broma del rey Carlos III sobre qué lengua se hablaría en EU

Este miércoles, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, siguió la broma del rey Carlos III ante Trump y, en un mensaje en su cuenta de X, el líder europeo apostilló que "eso habría estado bien".

El mensaje de Macron colgado este miércoles en esa red social, va acompañado del vídeo en el que el monarca británico bromeó durante la cena de Estado que le ofreció el martes en la Casa Blanca Trump, recordándole unas palabras que éste había dicho en el que reprochaba a los europeos no corresponder a todo lo que Estados Unidos había hecho por ellos.

That would be chic! pic.twitter.com/gMnLF224jU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2026

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El rey Carlos III hizo otras bromas a expensas de Trump al asegurar que no pudo evitar darse cuenta de los "reajustes" en el ala este de la Casa Blanca. El antiguo magnate inmobiliario ordenó demolerla para construir un gigante salón de baile que costará 400 millones de dólares.

"Lamento decir que nosotros, los británicos, por supuesto, hicimos nuestro propio intento de remodelación inmobiliaria de la Casa Blanca en 1814", dijo, cuando soldados británicos incendiaron el edificio.

También dijo que la cena era "una mejora muy considerable con respecto al Motín del Té de Boston", cuando colonos arrojaron cargamentos gravados de té británico al mar en 1773.

Trump, un ávido aficionado a la monarquía británica, reservó la mayoría de su humor para objetivos nacionales.

"Quiero felicitar a Carlos por su fantástico discurso hoy en el Congreso", dijo Trump. "Logró que los demócratas se pusieran de pie: yo nunca lo he logrado".

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Carlos le entregó al presidente la campana del submarino británico HMS Trump, usado en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

"Que sea un testimonio de la historia compartida y brillante futuro de nuestras naciones", dijo Carlos en medio de aplausos, y como parte de su estrategia para suavizar la relación entre los dos países en medio de los choques de Trump con el primer ministro británico, Keir Starmer.

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