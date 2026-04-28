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El presidente estadounidense, Donald Trump, rodeó con su brazo a la primera dama, Melania, y le dio una nalgada luego de que los miembros de la realeza británica, el rey Carlos III y la reina Camila, llegaron a la Casa Blanca.
Trump, que recibió junto a la primera dama, Melania, a Carlos III y a la reina Camila en una ceremonia de honor en los jardines de la Casa Blanca, tuvo unas palabras de conciliación con el Reino Unido.
Además, el magnate declaró que sus padres "estuvieron casados durante 63 años".
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"Y, discúlpame, si no te importa. Ese es un récord que no podremos igualar. Querida. Lo siento. Simplemente no va a funcionar de esa manera. Lo haremos bien, pero no vamos a lograr eso", indicó a Melania.
También recordó la fascinación de su madre, Mary Anne MacLeod Trump, nacida en Escocia, por la familia real, incluyendo su crush con el ahora monarca.
El rey Carlos III del Reino Unido llamó este martes a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el gobierno laborista de Keir Starmer y la administración de Trump, durante un discurso histórico en el Capitolio con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
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La intervención, de menos de media hora y pronunciada ante las dos Cámaras del Congreso, es uno de los actos centrales de la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila, la primera que la pareja real realiza a Estados Unidos desde su coronación.
Más tarde, Trump elogió la intervención del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense y afirmó que logró lo que él nunca pudo: "que los demócratas se pusieran de pie".
Por la noche se realizó una cena de Estado.
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gs/desa
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