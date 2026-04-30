El gobierno británico calificó el jueves el antisemitismo en el Reino Unido como una “emergencia” y anunció una partida millonaria para reforzar la seguridad en torno a lugares judíos tras una serie de ataques incendiarios y un apuñalamiento doble.

El ejecutivo destinará 25 millones de libras (34 millones de dólares) a aumentar las patrullas policiales y la protección en torno a sinagogas, escuelas y centros comunitarios después de que dos hombres judíos fueran apuñalados y resultarán gravemente heridos en el barrio londinense de Golders Green el miércoles. Las víctimas, de 34 y 76 años, se encuentran en condición estable. Golders Green, en el norte de Londres, es uno de los epicentros de la comunidad judía británica.

La policía arrestó a un hombre de 45 años por presunto intento de asesinato y calificó el ataque como un acto de terrorismo. Las autoridades trabajan para determinar el motivo de la agresión y si podría haber alguna relación con simpatizantes iraníes.

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La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, apuntó que se estaba abordando el antisemitismo como “una emergencia”, y dijo que era “el asunto más urgente en relación con la seguridad” al que se enfrentaba.

El apuñalamiento sigue a ataques incendiarios

La comunidad judía británica, que suma alrededor de 300 mil miembros, ha enfrentado un aumento de ataques, tanto online como en las calles.

El número de incidentes antisemitas reportados en todo el territorio británico se ha disparado desde que insurgentes liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, según la organización benéfica Community Security Trust.

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En octubre, un atacante embistió con su auto a la gente que se congregaba en el exterior de una sinagoga de Manchester en Yom Kippur, y mató a puñaladas a una persona. El incidente se cobró además la vida de una persona que recibió un disparo accidental de la policía.

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, se han producido una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y otros sitios judíos en Londres, así como contra opositores del gobierno iraní.

La policía dijo que 28 personas han sido arrestadas por esos incidentes, que no dejaron heridos. Un puñado de ellos han sido acusados y un adolescente fue declarado culpable tras admitir su culpabilidad.

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Se frustran complots respaldados por Irán

De acuerdo con la policía, el sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado aún, tenía “un historial de violencia grave y problemas de salud mental”. Los agentes registraron una propiedad en el sureste de Londres tras reportes de que el sospechoso estuvo implicado en un “altercado” en la zona horas antes del ataque en Golders Green.

La policía dijo que en 2020 fue remitido al programa gubernamental Prevent, que intenta alejar a la gente del extremismo. Las autoridades apuntaron que su expediente se cerró más tarde ese mismo año y no revelaron el motivo de la remisión.

Varios de los incidentes han sido reivindicados en internet en nombre de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. El gobierno de Israel ha descrito al grupo —cuyo nombre significa Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha— como una agrupación fundada recientemente con presuntos vínculos con “un apoderado iraní” que también se ha atribuido la autoría de ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda.

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Una reivindicación en internet con el mismo nombre también asumió la autoría del apuñalamiento del miércoles. Mahmood dijo que las autoridades investigan si esa reivindicación era creíble u “oportunista”.

Expertos en seguridad advirtieron que el nombre podría ser una bandera de conveniencia más que un grupo coherente, y que sus reivindicaciones deben tratarse con cautela.

Reino Unido ha acusado a Irán de utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo ataques en suelo europeo contra medios de comunicación de la oposición iraní y la comunidad judía. El servicio de inteligencia nacional británico MI5 afirma que se frustraron más de 20 complots respaldados por Irán “potencialmente letales” en el año que terminó en octubre.

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El jefe de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, dijo el miércoles: “Aunque no puedo hacer comentarios sobre investigaciones en curso, sabemos que algunas personas están siendo alentadas, persuadidas o pagadas para cometer actos de violencia en nombre de organizaciones extranjeras y Estados hostiles”.

“Organizaciones patrocinadas por Estados”

El primer ministro, Keir Starmer, señaló el jueves que los ataques provocarían una respuesta de justicia penal “rápida y visible”.

“Apoyamos a nuestra comunidad judía, por supuesto que sí. Pero también es nuestra lucha”, dijo. “Es la lucha de todos en este país, porque se trata de en qué tipo de país queremos vivir”.

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Pero algunos judíos y otras personas afirman que el gobierno ha permitido que crezca un ambiente de antisemitismo. Dicen que las protestas propalestinas, celebradas regularmente desde octubre de 2023, han ido más allá de la crítica a las acciones de Israel y han fomentado un ambiente de intimidación y odio contra los judíos.

Las protestas han sido abrumadoramente pacíficas, pero algunos sostienen que consignas como “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre" incitan el odio contra los judíos. Algunos manifestantes han sido arrestados por mostrar su apoyo a Hamás, una organización prohibida en Reino Unido.

Jonathan Hall, exsupervisor gubernamental de legislación antiterrorista, pidió la prohibición temporal de las marchas propalestinas afirmando que habían ayudado a “incubar” el antisemitismo.

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La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, respaldó los llamados a una prohibición y señaló que las movilizaciones “se usan como cobertura para la violencia y la intimidación contra los judíos”.

El gobierno no respaldó una prohibición, pero afirmó que presentará legislación para procesar a “individuos y grupos que actúen en nombre de organizaciones patrocinadas por Estados”.

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