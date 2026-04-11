El gobierno español rechazó las acusaciones de antisemitismo por parte de Israel a España, después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en unas fiestas en Málaga.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han afirmado a EFE que el Gobierno de España está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

"Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", han insistido esas fuentes.

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El Gobierno israelí convocó a la encargada de negocios española en Israel, la representación de España en ese país desde la retirada de la embajadora, para recibir la reprimenda, un anuncio que hizo a través de un mensaje en X en el que critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya guardado "silencio" sobre el vídeo.

Según Israel, el "odio antisemita atroz" que se manifestó en esta festividad de Málaga es "consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez".

Sin mencionar directamente lo sucedido en la festividad de la Quema de Judas de la pequeña población de El Burgo (Málaga), Exteriores ha afirmado que el Gobierno mantiene un principio "transversal e irrenunciable", el de la "condena absoluta de cualquier discurso de odio", ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza.

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Según el ministerio, el de Sánchez es el primer Gobierno en la historia del país que ha formulado una estrategia nacional de lucha contra el antisemitismo, el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, aprobado en 2023.

España es un país que "reconoce y reivindica los profundos lazos históricos y humanos que la unen al pueblo judío", un hecho que demuestra la concesión de la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes.

El Gobierno, señala el ministerio, mantiene una relación "constante y fluida" con las comunidades judías en España y se han reforzado "de manera significativa" las medidas de seguridad y protección, especialmente en sinagogas, centros educativos, espacios comunitarios y representaciones diplomáticas.

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The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.

And even now, the Spanish government remains silent.

The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026

El Burgo quema un muñeco de Netanyahu; afirma que no es antisemita

El pasado 5 de abril, los habitantes de El Burgo quemaron un muñeco de 7 metros lleno con unos 14 kilos de pólvora que representaba a Netanyahu. El evento era la tradicional Quema de Judas de la localidad (de menos de 2 mil habitantes), celebrada el Domingo de Resurrección.

La quema simbolizaba el mensaje "No a la guerra, al genocidio", según dijo a EFE la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez.

El Burgo (Málaga) ha replicado a ese país que no es antisemita.

La alcaldesa de esta localidad, María Dolores Narváez, explicó a EFE que "es una tradición que se lleva haciendo desde principios del siglo pasado, ya se venían quemando muñecos que representan el mal, y el Domingo de Resurrección se quema un judas que simboliza todo lo malo que ha pasado durante el año y luego resucita de ahí lo bueno".

"El Ayuntamiento nunca le pone nombre, ni los voluntarios que lo hacen tampoco. Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel, ni muchísimo menos; somos un pueblo acogedor que siempre trata a todo el mundo por igual", ha precisado.

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"Está enmarcado dentro de las fiestas del Domingo de Resurrección. Ni tenemos ningún tipo de odio, ni se promueve la violencia. Al muñeco no se le pone nombre, cada uno interpreta lo que es; siempre se quema algo malo, todo lo malo que ha pasado durante el año para que resurja lo bueno, a ver si nos trae la paz", ha añadido.

"Se le pone el 'No a la guerra', que es lo más grave que está pasando ahora mismo en el mundo", ha destacado la regidora, perteneciente al PSOE, que ha precisado que ella personalmente está "en contra de la guerra y del genocidio".

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En 2025, la figura quemada fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El propio Netanyahu acusó este viernes a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel, en referencia a sus repetidas críticas a la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha causado más de 72 mil muertos, o más recientemente la posición contraria a la guerra con Irán y los ataques al Líbano.

Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel a España.

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