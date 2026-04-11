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Rise, la mascota que llevaron los integrantes de la misión Artemis II, en su viaje a la órbita lunar, también regresó a salvo.
Aparte de los astronautas, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, Rise volvió a la Tierra.
Wiseman posteó en X: "PD- es difícil no querer a este pequeño. No puedo dejar a Rise fuera de mi vista… actualmente atado a mi botella de agua".
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Antes, en un mensaje del usuario @chloeorsosom que preguntaba si "oye, ¿puede alguien confirmar por favor que este es mi cercano amigo personal rise @NASA @NASAArtemis", Wiseman contestó: "Confirmado".
Esta mascota lunar estuvo a cargo de Lucas Ye de Mountain View en California, quien resultó uno de los 25 finalistas de un concurso impulsado por la agencia espacial, indicó días antes Wiseman.
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Este pequeño peluche fue a bordo de la nave espacial Orión y sirvió como indicador de gravedad cero para los astronautas durante su viaje alrededor de la Luna; este peluche ayudó a la tripulación a comprobar visualmente su llegada al espacio.
Su diseño fue seleccionado entre más de 2 mil 600 propuestas de más de 50 países diferentes, incluyendo estudiantes de primaria a secundaria, que participaron en un concurso internacional de mascotas lunares.
*Con información de Miriam De Santos Morales
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