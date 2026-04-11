Rise, la mascota que llevaron los integrantes de la misión Artemis II, en su viaje a la órbita lunar, también regresó a salvo.

Aparte de los astronautas, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, Rise volvió a la Tierra.

Wiseman posteó en X: "PD- es difícil no querer a este pequeño. No puedo dejar a Rise fuera de mi vista… actualmente atado a mi botella de agua".

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Antes, en un mensaje del usuario @chloeorsosom que preguntaba si "oye, ¿puede alguien confirmar por favor que este es mi cercano amigo personal rise @NASA @NASAArtemis", Wiseman contestó: "Confirmado".

Esta mascota lunar estuvo a cargo de Lucas Ye de Mountain View en California, quien resultó uno de los 25 finalistas de un concurso impulsado por la agencia espacial, indicó días antes Wiseman.

El comandante Reid Wiseman posteó en X: "PD- es difícil no querer a este pequeño. No puedo dejar a Rise fuera de mi vista… actualmente atado a mi botella de agua". Foto: X / Vía @astro_reid

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Este pequeño peluche fue a bordo de la nave espacial Orión y sirvió como indicador de gravedad cero para los astronautas durante su viaje alrededor de la Luna; este peluche ayudó a la tripulación a comprobar visualmente su llegada al espacio.

Su diseño fue seleccionado entre más de 2 mil 600 propuestas de más de 50 países diferentes, incluyendo estudiantes de primaria a secundaria, que participaron en un concurso internacional de mascotas lunares.

*Con información de Miriam De Santos Morales

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